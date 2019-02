RAAKE I ISEN: John Kåre Raake (56) debuterer med thrilleren «Isen» - der norske Anne Aune kommer først til det som må være et massedrap på 12 personer. Åsted: Nordpolen. Foto: Frode Hansen

Bølgen-forfatteren skrev bok, tjente minst én million på én dag

John Kåre Raake fikk blankt nei da han ville selge thrillermanuset sitt til filmbransjen. Da skrev han bok i stedet - og nå står produsentene i kø for å lage film.

– Ja, nå kan jeg si: Hva var det jeg sa, spøker Raake som er i forhandlinger med flere store produsenter om å lage film av thrilleren «Isen» som kommer denne uken.

Boken har vært en snakkis siden bokmessen i Frankfurt i fjor høst. Der kjempet nemlig hele åtte tyske forlag om rettighetene, og vinnerforlaget måtte ut med et sekssifret beløp i Euro - altså minst én million norske kroner - for boken. Sånt skjer nesten aldri med en norsk forfatter.

– For en debutant som meg, var det ikke noe å drømme om engang. Det er klart det er gøy. Og det beste er jo at det gir meg tid og rom til å skrive videre.

Som en av manusforforfatterne bak filmer som «Skjelvet» og «Bølgen» fikk Raake en pangstart som forfatter - lenge før boken kom ut. I Norge kjempet fire forlag om boken som altså startet som en idé til et filmmanus.

Inspirert av Maja Lunde

– Jeg er glad jeg ikke la ideen fra meg da jeg fikk avslag. Jeg ble inspirert av Maja Lunde som fortalte at hun begynte å skrive bøker fordi hun var lei av å skrive filmer det ikke ble noe av. I filmbransjen tar ting tid - og alt koker jo ned til om man får penger eller ikke. Det føltes bedre å ta saken i egne hender og få historien ut i bokform.

Han hadde lenge hatt dette bildet i hodet: En nesten naken kinesisk mann kommer løpende. Livredd. På Nordpolen. Hva har skjedd?

FRA FILM TIL BOK TIL FILM: John Kaare Raake er nå i forhandlinger om hvem som skal lage film av «Isen». Foto: Frode Hansen

– For meg var det en utfordring i starten å tenke at dette er bok, ikke film. I filmmanus skriver man jo bare hva folk gjør og sier, men her måtte jeg skrive ut mye mer og ikke minst få med den indre monologen og språket til å sitte.

Det baller raskt på seg i «Isen». Leseren skjønner at her har det skjedd et massedrap, en katastrofe - som ikke er over.

– For meg må historiene jeg skriver ha et element av noe spesielt - en katastrofe. Ja, som en bølge eller et jordskjelv. Her er det måten disse menneskene har dødd på som på en måte er bølgen eller skjelvet, forteller Raake.

Raakes heltinne

Og de som kommer først til åstedet er den 36 år gamle traumatiserte norske eks-spesialsoldaten Anna Aune og den 73 år gamle forskeren Daniel Zakariassen som driver med isen på Nordpolen i en luftputebåt for å overvåke klimaendringenes ødeleggelser.

– Anna Aune er en karakter jeg har hatt i hodet veldig lenge, egentlig helt siden jeg så «Alien» hvor Sigourney Weaver spiller heltinne Ripley. Jeg syntes det var så kult, og jeg har siden hatt ideen om en kvinnelig helt som er like tøff som gutta - og som har en bakgrunn som forklarer valgene hun tar.

Anna Aune må hente frem alt hun kan om overlevelse når hun står overfor en eller flere massemordere, men også overfor selve Nordpolen.

– Nordpolen blir nesten som en egen hovedkarakter i boken. Både i form av dens totale vintermørke, uvær og med is som beveger seg og ting som skjer på havbunnen. Men også hele bakteppet med alt som skjer i kjølvannet av det faktum at forskere mener det vil være helt fritt for is på Nordpolen om sommeren om bare 10–20 år, sier Raake - som forklarer at han baserer alt om Nordpolen i boken på fakta han har funnet gjennom research.

Kampen om Nordpolen

– At isen forsvinner, er jo en av grunnene til at Kina er så opptatt av Nordpolen: De ser at de får 30 prosent kortere handelsrute om dette skjer, og dessuten mener de at de har like mye krav på ressursene under Nordpolen som land som grenser til den - i og med at de har 1/5-del av jordens befolkning. For å vise dette kjøpte de en isbryter, kjørte til Nordpolpunktet og plantet et kinesisk flagg. Russland svarte med å plante et flagg på polpunktet på havbunnen - med en miniubåt 3000 meter under isen, forteller Raake som mener at det ikke kan finnes noe mer spennende sted for en thriller.

– Bare det faktum at selv bakken ikke er trygg; det er halvannen meter som skiller deg fra et 3000 meters dyp, og at det er så mørkt at verden er bare det din egen lykt lyser opp. Hvordan skal du da komme deg unna en massemorder som må være i umiddelbar nærhet?

Psst! Ekspedisjonen de to nordmennene i boken gjør, har foregått i virkeligheten: Professor Yngve Kristoffersen tilbrakte flere måneder på Nordpolen i en luftputebåt med samme navn som den i boken: Sabvabaa - som betyr: Flyter hurtig over det på inuittenes språk.