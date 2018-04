VARSLET FULL GJENNOMGANG: – Bergens Tidende ser alvorlig på det som er avdekket, skriver sjefredaktør Øyulf Hjertnes. Foto: BT

BT beklager: Avdekket at avisens anmelder kopierte andres tekster 27 ganger

Publisert: 25.04.18 17:38 Oppdatert: 25.04.18 17:51

BT avsluttet i fjor høst samarbeidet med litteraturanmelderen etter at det ble avdekket at vedkommende hadde kopiert andres tekster fem ganger. En grundig gjennomgang viser at tallet er langt høyere.

Det er avisens sjefredaktør, Øyulf Hjertenes, som skriver dette i en beklagelse som er publisert onsdag ettermiddag.

– Bergens Tidende ser alvorlig på det som er avdekket. Avskrift uten kildehenvisning er en krenkelse av andres åndsverk, og i tillegg et brudd med presseetikken og BTs egne etiske regelverk, skriver sjefredaktøren.

Da BT i oktober i fjor ble kjent med at anmelderen, Silje Stavrum Norevik, hadde kopiert passasjer fra andre anmeldere og deretter brukt dem i sine egne tekster, avsluttet avisen samarbeidet med Norevik umiddelbart.

– Dette burde aldri skjedd og jeg er skamfull. Feilen er min og min alene, skrev Stavrum Norevik i sin beklagelse den gangen .

På det tidspunktet var avisen kjent med fem tilfeller hvor anmelderen hadde kopiert passasjer fra andre anmeldere, og brukt dem i egne tekster. Men allerede da varslet BT en fullstendig gjennomgang av artikkelhistorien til anmelderen.

I dagens beklagelse viser Øyulf Hjertenes til at det første tilfellet av avskrift fra andre, skriver seg fra 2013. I perioden 2013–2017 har man til sammen funnet 27 tilfeller hvor det er avisens vurdering at anmelderen har kopiert andres tekster.

– Det er pressens plikt og oppgave å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. Da er det helt nødvendig at pressen også er åpen og ærlig om egne feil. BT legger derfor frem funnene fra våre undersøkelser i sin helhet, skriver Hjertenes-

Samtidig benytter sjefredaktøren anledningen til å beklage både overfor skribentene som er blitt kopiert og overfor avisens lesere.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Silje Stavrum Norevik , men hun hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

