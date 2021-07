E.L. James returnerer til Fifty Shades’ verden, denne gangen gjennom Christian Greys tanker, refleksjoner og drømmer.

Ny Fifty Shades-bok: Dørgende kjedelig – Bokanmeldelse: E.L. James: «Befridd»

Du bør nok være masochist eller stor E.L. James-fan for å sette pris på forfatterens nyeste bok i Fifty Shades of Grey-universet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Og selv da kan det kanskje bli i overkant. Etter syv bøker, som er oversatt til 50 språk og solgt i mer enn 165 millioner eksemplarer verden over, har E.L. James fortsatt ikke perfeksjonert kunsten å skrive en god underholdningsroman.

Selv ikke mye kinky sex eller ufrivillig morsomme setninger som «Trolldommen mellom oss er potent. Rå» eller «Vår spesielle alkymi bobler mellom oss» veier opp for at «Befridd», den sjette boken i serien om styrtrike Christian Grey og (ikke lenger så) troskyldige Anastasia Steele, mangler et godt og drivende plot.

Der hvor de første bøkene tidvis var sidevendere, med en spenning mellom hovedpersonene, er denne boken så dørgende kjedelig og så dårlig skrevet at jeg flere ganger angret på at jeg hadde takket ja til anmelderoppdraget.

«Befridd» er flere hundre sider for lang, og de små gnistene til god underholdning drukner i tørre detaljer og uinspirerte samleier.

Fakta: «Befridd» Forfatter: E.L. James Forlag: Gyldendal Sjanger: Underholdningsroman Pris: 349 Vis mer

Det hjelper ikke at innholdet ikke er nytt. «Befridd» er en gjenfortelling av bok tre i den originale Fifty Shades-trilogien, bare sett fra Christians perspektiv. En smart forretningsidé som James blant annet kan ha fått fra sin store inspirasjon, Twilight-forfatter Stephenie Meyer.

Fifty Shades startet som fan fiction basert på Twilight-universet. Lesere som har vært gjennom Anastasia og Christians tidligere eskapader, vet derfor på forhånd at de nå skal gifte seg, krangle, bli forfulgt og få barn. Og som sagt ha sex. Mye sex. På luksuriøse båter, biler og andre tenkelige og utenkelige steder.

Anastasia har gitt etter for Christians ønsker om dominans i sexlivet, men hun har en feministisk nerve og motsetter seg fortsatt å bli kontrollert i hverdagen, og nekter blant annet å bruke ordet «adlyde» i ekteskapsløftene.

Christian, som blant annet ser på Anastasia som «en lindrende salve for min medtatte sjel», trenger kontrollen over henne for å fungere. Bare slik kan han holde fortidens demoner på avstand og sine egne følelser tett til brystet, eller skal vi heller si pikken.

Christians kvaler og usikkerheter gjentas i det ulidelige, i likhet med mye annet i denne boken. Banneordene er et godt eksempel. Her ligger det mye godt stoff til et pling party i venninnegjengen. Jeg ga opp å telle antall ganger ordet «faen» ble brukt da jeg hadde passert 200. På «helvete» oppga jeg tellingen etter 100 ganger.

Redaktøren virker å ha lagt pisken bort, men det er i det minste fint for oversetterne i disse koronatider. Den norske oversetteren, Kurt Hanssen, gjør en så god jobb som teksten tillater, men noe burde vært sjekket opp mot bok tre «Fri». For eksempel «Prikk», som tidligere ble brukt som kallenavn på det ventende barnet, er denne gangen oversatt til «blipp».

Christian fremstår ikke som noen trygg dominant, mer som den klengete og irriterende kjæresten du råder venninnen din til å gjøre det slutt med før det er for sent. James forklarer hans tilknytningsforstyrrelser med en traumatisk barndom.

«Befridd» forsøker å la leseren komme på innsiden av en selvransakende Christian, men det tar nærmere 800 sider før det hele får en lykkelig forløsning. Og da er jeg bare glad for at alt er over. For denne gang. James har ikke utelukket at det vil komme flere bøker om Anastasia og Christian, men aller først vil hun skrive nye historier. Det er nok like greit, for dette universet er sprutet tomt for hver eneste dråpe.

