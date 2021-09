Olav – hånet og undervurdert av arrogante briter

Arrogante briter hånet ham for fjollete latter og kjedelige taler, og amerikansk presse kalte ham «Kronprins av Tyskland» ... Men de undervurderte Olavs krigervilje og uoppslitelige strid for Norges interesser i møte med de allierte stormaktene.

I de mange år før krigen og overfallet på Norge slet kronprins Olav med å finne sin rolle, ja, en meningsfull oppgave å gi seg i kast med i et fredelig Norge. Han var frustrert.