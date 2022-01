FRANSK SUKSESS: Forfatteren Valérie Perrin gjorde suksess i sitt hjemland Frankrike da «Å vanne blomster om kvelden» utkom i 2018 og solgte over 1 millioner eksemplarer., og under pandemien i 2020 ble den årets mest solgte bok i Italia.

Bokanmeldelse: En deilig bok

Her er en deilig bok som er utrolig fin å lese ved årsstart i en pandemi. Den franske bestselgeren «Å vanne blomster om kvelden» av Valérie Perrin er en roman som fenger, det er bare å glede seg.

Av Guri Hjeltnes

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Velkommen inn i en liten verden, omkranset av en stor verden av levende og døde – et nesten eventyrlig menasjeri av mennesker – og til en god lesestund.

Forfatteren Valérie Perrin gjorde enorm suksess i sitt hjemland Frankrike da boken utkom i 2018, og under pandemien i 2020 ble den en millionselger i Italia.

Vi møter ungjenta Violette Touissaint som ble avlevert livløs av ukjente foreldre, lagt på en radiator og tinet opp – og havnet i fosterhjem. Hun kjempet seg til å lære å lese og holde orden på livet.

Info «Å vanne blomster om kvelden» Forfatter: Valérie Perrin Oversatt av Kristi Heggli Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 462 Pris: 350 kroner Vis mer

Først ble hun bomvokter, og så ble hun vokter på en gravlund. Som bomvokter løftet hun bommen når togene kom, og senket den når togene hadde gått. Om natten sto hun opp for å la togene passere, og på dagtid hadde hun bare pausene mellom togene til å handle og stelle den lille bomvokterboligen. Mens mannen Philippe satt med videospill eller var ute på motorsykkel og forførte alle kvinner han kom over.

De fikk etter hvert en nydelig liten datter, Léonine, og romanen skal spinne rundt datterens korte liv.

Valérie Perrin behersker underholdningssjangerens mange grep til fulle – her er gode og slemme mennesker, heftig elskov og hemmeligheter i fleng.

les også Fikk med deg denne eventyrlige gode romanen?

Da togbommen blir automatisert, insisterer Violette på jobben som «Gravlundsvokter, en jobb for fremtiden» i landsbyen Brancion-en-Chalon.

Derfra vokser romanen frodig videre, i alle retninger. Violette kjenner alle menneskene i gravene og deres pårørende som kommer. Hun vet hvilke blomster som passer til årstider og helligdager, dyrker fram en nydelig hage, tar seg av katter og hunder som følger sine avdøde eier til begravelsen og blir værende.

Etter hvert kommer et nytt knippe mennesker inn i livet hennes, som virvles sammen i en ganske fabelaktig historie mellom levende og døde.

Her oppstår forelskelse og kjærlighet, her er hemmeligheter og utroskap over en lav sko. Gjennom tiårene blir Violettes liv langsomt lysere, men sorgen og smerten er der: For hva skjedde egentlig med Léonine?

Perrin har virkelig skrevet en underholdningsroman, her er ikke herregårder og slott, men gravlundens irrganger og alt rundt den er virkelig en raffinert setting for de menneskelige dramaene som utspiller seg mellom levende og døde.

Leserne følger ikke bare jeg-personen Violette, men også etter hvert ståstedene fra de mange andre aktørene, i en kaleidoskopisk svung.

«Å vanne blomster om kvelden» – for det er om kvelden man skal vanne, og helst med vannkanne og gjerne ruske litt rundt blomsten i jorden – er en deilig roman å lese under en pandemi.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes