SJØENS OG FOLKETS HELT: Mímir Kristjánsson har skrevet biografi om Jon Michelet – og VGs anmelder mener det er et interessant stykke kulturhistorie. Her avbildet av VG i 2014.

Et stykke kulturhistorie! Mímir Kristjánsson: «Jon Michelet. En folkets helt»

Biografien om Jon Michelet er både velskrevet og underholdende. Men en viktig ting mangler.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Nå nettopp

Han var et fenomen, et levende kraftfelt og en av våre mest folkekjære forfattere.

Jon Michelet sprengte de fleste rammer, og levde livet med full fart forover. De fleste av disse aspektene kommer tydelig frem i Mímir Kristjánssons nye biografi.

FAKTA: «Jon Michelet. En folkets helt» Forfatter: Sjanger: Biografi Forlag: Kagge Sider: 480 Kr: 449 Terning 4 Bare nesten, Mímir! Vis mer

Vi er ikke ukjente med at politikere skriver bøker, men denne utgivelsen fra Rødts nyvalgte stortingsrepresentant skiller seg ut på flere måter.

Ikke minst fordi du fra første side merker at det er et skrivende menneske som forteller.

Den tidligere Klassekampen-journalisten Kristjánsson har blikk for både de gode formuleringene, de saftige anekdotene og den tidsmessige sammenhengen som Jon Michelets liv og virke må ses i lys av.

FÅR ROS: VGs anmelder mener Mímir Kristjánssons biografi om Jon Michelet er både velskrevet og underholdende.

Med stø hånd og smidig penn fører han oss gjennom et liv som i høyeste grad inneholder så mye stoff at det kan forsvare en biografi på nesten 500 sider.

Jon Michelet var sjømann, journalist, bryggearbeider, politiker, forlegger, avisredaktør og forfatter.

Men han var også på en og samme tid rikskjendis og kjendisreporter (i VG!), familiemann og sexsymbol. Michelet var følelsesstyrt og spontan, et evig uroelement og en outsider i den dogmatiske og moralistiske ml-bevegelsen han soknet til hele sitt voksne liv.

RIKSKJENDIS OG SEXSYMBOL: Mímir Kristjánsson har skrevet biografi om Jon Michelet – og VGs anmelder mener det er et interessant stykke kulturhistorie. Her avbildet av VG i 1989.

Det er et enormt mangfold og et nesten usannsynlig spenn over Jon Michelets liv. Noe en mindre strukturert forteller sikkert ville hatt vanskeligheter med å sammenfatte.

De beste historiene og det største dramatikken i Michelets liv er godt ivaretatt av Mímir Kristjánsson. Problemet er bare at han grunnleggende sett mangler et analytisk nivå i skrivingen sin.

Det journalistiske blikket for de gode historiene og de mest åpenbare poengene blir rett og slett for nærsynt.

Kristjánsson gjør for eksempel oppsiktsvekkende lite ut av de fem årene Jon Michelet var redaktør i Klassekampen, og langt på vei reddet avisen fra totalhavari. Her nøyer han seg med noen anekdoter og private historier.

Men vi får vite fint lite om hva som egentlig var Michelets prosjekt som Klassekampenredaktør. Hva ville han med avisen? Hvordan redigerte han? Jeg er like klok.

Den erfarne pressemannen Mímir Kristjánsson burde forøvrig også vite bedre enn å plassere Dagbladet på ja-siden under EF-avstemningen i 1972. Dagbladet var den eneste riksavisen av betydning som dengang sa klart og tydelig nei til EF!

Aller best merkes mangelen på analytisk nivå når Kristjánsson skal skrive om Jon Michelets skjønnlitterære bøker.

Som biografi over forfatteren Michelet når ikke denne boken opp. Her er ikke engang tilløp til nylesning eller kritisk vurdering. Vi får i beste fall summariske handlingsreferat av bøkene, men aldri noe originalt forsøk på å forstå eller tolke det litterære universet Jon Michelet skapte.

Mot slutten av livet opplevde forfatteren Michelet en nærmest usannsynlig suksess med storverket om krigsseilerne: «En sjøens helt». De seks bøkene har solgt over 800.000 eksemplarer.

Det var et verk Michelet bokstavelig talt skrev i et kappløp med døden.

Våren 2018 måtte han gi tapt for kreften. Bare måneder senere utkom sjette og siste bind av «En sjøens helt». Kristjánsson følger både prosjektet og forfatteren helt i havn.

Skjønnhetsfeil og mangel på analytisk grep til tross: Denne boken er et såpass interessant stykke kulturhistorie at den sikkert vil finne mange lesere.

Men boken om forfatteren Jon Michelet venter jeg ennå på.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk