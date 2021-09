GOD PÅ Å SNAKKE OM SEG SELV: – Jeg har blitt ganske god på å fortelle om meg selv etter hvert, sier Andreas Haukeland. Nå forteller han videre om seg selv i boken «Den stygge andungen» – og vil la barn og unge bli med TIX bak fasaden.

Andreas «TIX» Haukeland gir ut bok: − Jeg har en lang liste med drøye hemmeligheter

Først tar han med barn- og unge bak TIX’ fasade i ungdomsboken «Den stygge andungen», så har han en idé om å ta med leserne inn i de aller mørkeste og drøyeste historiene i en voksenbok.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Ungdomsboken kommer ut på Gyldendal bare om få uker, men Andreas «TIX» Haukeland (28) leker allerede med tanken om en neste bok.

– I starten av bokprosjektet skrev jeg en lang liste over hemmeligheter som ingen visste om TIX, og der dukket det opp en del mørke hemmeligheter som er altfor drøye til å ha med i en barnebok. Så jeg har en voksenbok i tankene også, forteller artisten.

– Jeg er allerede i gang, og driver og leker meg med den, men de voksne kan vente. Det viktigste for meg nå er å bruke posisjonen min til å nå ut til barn og unge. Det skjer daglig at jeg blir kontaktet av foreldre og lærere som forteller meg hvordan historien om TIX er viktig for veldig mange, sier Haukeland som snakket for første gang om at han skriver bok overfor Dagbladet i slutten av august.

Den siste tiden har han dykket ned i gamle dagbøker, minner og hendelser som han har fortrengt.

HEMMELIG BOKPROSJEKT: Ingen visste at Andreas «TIX» Haukeland skulle slippe bok allerede i høst.

– Det har jo vært som å ta en hel haug med terapitimer å gå tilbake på denne måten. Det har vært ganske spesielt å lese i dagbøker hva jeg følte akkurat der og da. Det som også er spesielt, er at når jeg leser, så forstår jeg at jeg følte som jeg gjorde.

– Jeg forstår hvorfor jeg følte meg stygg, lite verdt og alt det der. Noen av opplevelsene hadde jeg fortrengt og gravd langt ned – og det har vært vondt å hente frem gamle demoner. Men også fint å se tilbake på hvordan jeg kom meg gjennom det, sier Haukeland og trekker frem følgende episode:

13 år gammel sitter Andreas Haukeland på kjøkkenet og gråter. Han har tics og tvangstanker, han føler seg stygg og alene – og han tror det vil bli sånn for alltid.

– Jeg var helt sikker på at jeg aldri kom til å finne noen som ville akseptere meg for den jeg var, og jeg var helt sikker på at ingen ville bli kjæreste med meg uten å være flau. Jeg tenkte at det aldri kom til å løse seg, ticsene mine kom alltid til å være der.

– Men så en dag finner du noen som kan akseptere deg. Og du finner en kjæreste. Tenk hvis bare Andreas på 13 hadde visst om dette! Det hjelper ikke bare å si til barn og unge at det løser seg, at ting vil bli bra. Du må også forklare hvordan det blir bedre, og det prøver jeg å gjøre i boken, sier Andreas.

I ungdomsboken forteller han hvordan TIX blir til. Karakteren som ble både en velsignelse og etter hvert en forbannelse for Andreas.

FORFATTERDRØM: Allerede i fjerdeklasse begynte Andreas Haukeland å drømme om å bli forfatter. – – Jeg skrev min egen bok, jeg skrev noveller, dagbøker og masse forskjellig, forteller Haukeland.

– Jeg forklarer hvordan og når TIX-karakteren dukker opp og hvorfor den var nødvendig for meg. Jeg forklarer at den kom ut fra en gutt som var usikker og om hvordan TIX blir stadig større fordi jeg ikke turte å vise Andreas.

Drivkraften i boken handler mye om et tydelig mål: Å bli Norges største artist.

– Men du vet, jeg har tvangstanker som aldri lar meg være: Jeg øvde ikke 14 timer på gitar fordi jeg hadde lyst, men fordi jeg ikke klarte å slutte, sier Anderas og forteller om at han spilte gitar så lenge i strekk at han blødde fra fingertuppene.

På mange måter ble tvangstankene en vei ut, en vei mot målet og drømmen:

– Det handlet vel om at fra å leve i en tilværelse med mye ensomhet, så skulle en dag alles øyne være på meg. En dag skulle folk se meg.

– Og der kan vi vel si at du har lyktes, å få alles øyne på deg?

– Både ja og nei.

– Det er nettopp det. Folk så meg fortsatt ikke for den jeg var, de så TIX. Det er derfor jeg har kalt TIX både en velsignelse og en forbannelse.

BLE FORELSKET: TIX forteller til VG at han under Eurovision Song Contest i Rotterdam brukte all sin ledige tid på romansen med artisten Samira Efendi fra Aserbajdsjan.

Planen har lenge vært å legge opp som TIX, men om han gjenoppstår som artisten Andreas eller noe helt annet, vil han ikke si noe om.

– Men jeg har planen klar for hva som skal skje, sier han hemmelighetsfullt.

I vår vant han hele folket da de stemte ham fram til finalen i Eurovision Song Contest – og fansen fikk til og med følge ham gjennom en romanse med Samira Efendi (30) fra Aserbajdsjan.

– Det jeg kan si om det der, er i alle fall at det var på ekte, sier han – og klarer ikke å dy seg. Han forteller litt til:

– Romansen opptok veldig mye av tiden min der nede, og forelskelsen var med på å gjøre Eurovision-eventyret helt fullkomment.

Han forklarer at det igjen handler om «den stygge andungen», det som også er tittelen på den kommende ungdomsboken.

– Jeg hadde jo i forbindelse med Grand Prix åpnet opp og pratet om hvordan det var å være den stygge andungen som ikke ble akseptert – og så endte jeg opp med å finne kjærligheten foran alles øyne! Det synes jeg er veldig fint å tenke tilbake på, sier Andreas som ikke har lyst til å svare på spørsmål om de to har kontakt fortsatt.

– Nei, der tror jeg vi setter strek for intervjuet, ler han.