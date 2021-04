20 ÅR ER GÅTT: Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia 27. januar 2001. Her fra klassebildet på Holmlia Skole. Foto: Photoline

Ny bok om drapet på Benjamin Hermansen: En varslet katastrofe

«Brorskapet» er en høyst nødvendig påminnelse om hva som skjer når rasisme løper løpsk.

Av Oda Faremo Lindholm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I år er det 20 år siden Norge ble rystet av det rasistisk motiverte drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen.

I «Brorskapet» forteller forfatter og forsker Anne Bitsch en sober og gjennomarbeidet historie om Benjamin, og om miljøet og menneskene som drepte ham.

Samtidig retter hun et kritisk blikk mot politiets behandling av saken.

FAKTA: «Brorskapet – en historie om drapet på Benjamin Hermansen» Forfatter: Anne Bitsch

Forlag: Gyldendal

Sjanger: Sakprosa

Sidetall: 384

Pris: 399.- Vis mer

Brorskapet» er delt i to.

I del en skildres Benjamin Hermansens oppvekst og hans relasjoner til venner og familie. Og det gjøres varmt og fint, forfatterens omsorg for de pårørende føles gjennom sidene.

Les mer om saken her

Parallelt skriver Bitsch også om de tre nynazistene som ble dømt for drapet eller medvirkning til det, sine veier inn i nynazistiske kretser. Det er uggent å oppdage hvor kort avstanden tidvis har vært mellom Hermansen og flere av menneskene som blir involvert i drapet på ham, og om den foregående volden disse har begått.

Det blir dermed også umulig å ikke tenke på drapet som en særdeles varslet katastrofe når man leser Bitsch sin fremstilling.

FORFATTEREN: Forfatter og forsker Anne Bitsch (f. 1978) har en doktorgrad i samfunnsgeografi, og boken om Benjamin Hermansen er hennes fjerde bok. Foto: Annemor Larsen

Denne delen er dessuten en svært interessant beretning om det nynazistiske miljøet i Norge på 80-, 90- og 2000-tallet. Det er ikke slik at man syns synd på en del av skjebnene som skildres her, men det er i alle fall et faktum at mange av dem som ender i høyreekstremistiske miljøer ser ut til å dele særs dårlige oppvekstvilkår.

Del to åpner så med drapsnatten, og skildrer etterforskningen, rettssaken og følgende drapet fikk for både de skyldige og de pårørende. Det er heftig lesning, tidvis veldig privat, men Bitsch formidler det hele uten å bikke over i noe som føles kikkende.

les også Statsminister Erna Solberg: Slik hedrer vi Benjamins minne

Boken griper over mye, og det blir innimellom ganske teknisk og nesten overveldende detaljrikt. Bitsch fremmer muligheten for at politiet overså flere spor i saken, og skal man tro hennes kilder har politiet behandlet den i overkant hurtig.

Hermansens drapsmenn ble dømt for forsettlig drap, men Bitsch argumenterer for at noen bevis kan vitne om at det var kontakt mellom Hermansen og den ene dømte i forkant av drapet, og at drapet derfor kan ha vært overlagt.

2002: Dømt for rasistdrap

FAKKELTOG: 1. februar 2001 samlet over 40.000 mennesker seg på Youngstorget og deltok i et fakkeltok etter at Benjamin Hermansen ble drept 26. januar. Foto: Ida von Hanno Bast

Forfatteren har gått igjennom rundt 3000 sider med saksdokumenter fra straffesaken i arbeidet med boken, og i sin underbygning av denne påstanden går hun grundig til verks.

Ikke bare politiet, men også rettsvesenet kommer mindre heldig ut. Blant annet gjør Bitsch sin beskrivelse av den aggressive behandlingen Hadi Ghalegolabi, som var sammen med Benjamin på drapsnatten, fikk da han vitnet under rettssaken direkte vondt å lese.

«Brorskapet» gis ut samtidig som ytringsfrihetens grenser diskuteres opp og ned i mente. Men det er ingen vits i å late som at de rasistiske og konspiratoriske meningene som kryr rundt oss i dag ikke tar liv, akkurat som de gjorde denne vinternatten for 20 år siden. Og vi glemmer så fort. «Brorskapet» er en interessant, grundig og derfor også høyst nødvendig påminnelse om konsekvensene av rasisme og dens høyst reelle eksistens i Norge.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm