KRIM-KOMET: Helene Floods nye krim er solgt til hele 15 land før norsk utgivelse, men VGs anmelder mener boken skuffer og ikke lever opp til forventningene etter brakdebuten for to år siden. Foto: Julie Pike

Skuffende fra krimkometen Helene Flood: Bokanmeldelse: «Elskeren»

Helene Flood (39) har tatt den internasjonale krimverdenen med storm med debutboken «Terapeuten», men i hennes nye thriller blir det for mye middelklasseproblemer og for lite ekte spenning.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Nå nettopp

Forfatteren og psykologen Helene Flood gjorde stor suksess med sin thrillerdebut sommeren for to år siden. I anmeldelsen dengang kalte jeg boken både velskrevet, stilsikker og engasjerende.

Men jeg pekte samtidig på at den i partier kunne minne mest om en omstendelig samlivsroman med litt for mange trivielle hverdagsproblemer.

FAKTA: «Elskeren» Forfatter: Helene Flood Sjanger: Thriller Forlag: Aschehoug

Sider: 447

Kr: 399 Vis mer

Dessverre kan denne innvendingen brukes med enda større rett når det gjelder Floods andre bok, «Elskeren».

Noen ganger er det som om jeg leser en litt masete roman om den priviligerte middelklassens problemer og sidesprang, presset inn i rammene til en psykologisk thriller.

Akkurat som i «Terapeuten» er følelsen av angst og usikkerhet i det som skulle være dine tryggeste omgivelser, nemlig hjemmet, et grunnmotiv i «Elskeren».

Akademikeren og forskeren Rikke Prytz flytter inn i en firemannsbolig på beste Tåsen i Oslo med ektemannen Åsmund og de to barna. Det er en firemannsbolig der beboerne i enhver forstand kommer tett på hverandre, noen av dem kanskje tettere enn godt er.

Det hele settes på spissen da naboen Jørgen blir funnet drept i leiligheten sin, og Rikkes liv begynner å krakelere. På dette tidspunkt er det vel ikke for tidlig å røpe at utroskap og dermed skyld er et gjennomgående tema i boken. Dels skildret i helt konkret forstand, dels gjennom litt oppstyltede faglige begreper som «kognitiv dissonans», altså avstanden mellom det vi sier vi mener og det vi faktisk gjør.

Uansett så sprer mistenksomheten seg blant beboerne i firemannsboligen, klaustrofobien presser på, og Rikke begynner å føle at tiden renner ut for henne. Skal hun betro seg til ektemannen om forholdet til Jørgen, eller er det mulig å gi seg selv mer tid?

Denne problemstillingen kverner og går gjennom hele boken, og flere av Floods lesere vil nok kjenne seg igjen i tematikken - for hun skriver treffende og forsåvidt bra om relasjoner og middelklasseproblematikk. Men det tar så mye oppmerksomhet at det som kan kalles thrillerelementer først begynner å falle på plass etter de første 200 sidene.

Ordentlig spenningsoppbygging blir det lite av, for selve drapssaken skyves stadig i bakgrunnen av utenpåklistrete effekter som mishandlete og drepte katter og bråket rundt en skoleteateroppsetning(!)

Sidespor som dette kan ofte ha en effektiv funksjon i thrillerlitteraturen, men her er det som om de bare forsvinner ut i intet.

At personene vi introduseres for stort sett bare er sjablongmessige karakterer, noen ganger inntil det parodiske, kunne ellers vært til å leve med hvis de hadde vært med på å gi historien driv og dybde. Men til psykolog å være er Flood en merkelig overfladisk menneskeskildrer. Og som stilist har hun også åpenbare svakheter.

«Elskeren» kan vanskelig kalles noe annet enn en skikkelig skuffelse, og da har jeg ikke engang nevnt at selve løsningen på drapsmysteriet er så opplagt at den nesten ikke forsvarer en hel bok.

Helene Flood kan helt sikkert bedre enn dette, men hun både trenger og fortjener et forlag som gir henne skikkelig redigering. Her har Aschehoug en stor jobb å gjøre.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk