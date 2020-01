DØD: Ari Behn, her under et intervju med VG i januar 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Trykker opp Ari Behns «Trist som faen» på nytt

Etter Ari Behns brå bortgang 1. juledag, har bøkene hans blitt revet bort fra butikkhyllene.

Etterspørselen etter Ari Behns kunstverk har vært massiv etter at 47-åringen døde. VG skrev nylig om at Aris siste bok «Inferno» er utsolgt, at den er lansert som e-bok, og at det er uvisst om Juritzen Forlag skal trykke den opp igjen.

Nå melder Kolon forlag at alle de tre novellesamlingene «Trist som faen», «Talent for lykke» og «Tiger i hagen» er utsolgt, og at de derfor skal trykkes opp på nytt.

Forlaget skriver i en pressemelding om at de med dette bare følger sin praksis om at alle deres bøker skal være tilgjengelige.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Kolon-forlegger Bjørn Aagenes.

Ari debuterte med «Trist som faen» i 1999 og fikk en sekser på terningen av VGs anmelder. Når novellesamlingen nå trykkes opp på nytt, er det opplag nummer ni.

Til nå har «Trist som faen» solgt i nærmere 100.000 eksemplarer. Kolon skriver i sin pressemelding at de tror det må være norsk rekord for en debutbok – og novellesamling.

«Aris litterære praksis er kjennetegnet av høy språklig presisjon, og en hard og treffsikker ladning av hverdag, undergang, drama og barsk medmenneskelighet», heter det i kunngjøringen om opptrykket.

– Totalt uredd

Forlaget skriver videre at Aris prosa «kommuniserer mye på få linjer»:

«I tekstene var han totalt uredd i møte med de største, og innimellom også de vanskeligste, temaene som død, kjærlighet, dårskap, familie og selvmord – altså livets grunnleggende bestanddeler.»

I løpet av 20 år ga Ari Behn ut syv romaner og novellesamlinger. Våren 2018 inngikk han en avtale med Juritzen Forlag om å gi ut syv nye bøker. Sånn ble det altså ikke.

I 2018-romanen «Inferno» utbroderte Ari det store, overskyggende mørket i både tekst og bilder.

– Jeg har på en måte revet hjertet ut. Vært naken, uttalte Behn selv da boken ble lansert.

– Det er brutalt, rått og ærlig. En bok som skildrer et kaos, et følelsesmessig mørke, en sårhet, en opplevelse av ikke å finne seg selv i alt det mørke. Forhåpentligvis er det lys likevel, lød det fra forfatteren den gangen.

Ari Behn ble bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar. Talen til eldstedatteren, Maud Angelica Behn (16), gikk inn i alles hjerter:

Publisert: 20.01.20 kl. 14:31 Oppdatert: 20.01.20 kl. 14:47

