Til topps: Instagram-poet selger mest bøker i Norge

Instragram-poeten Trygve Skaug (34) gikk fredag helt til topps på den norske bestselgerlisten for skjønnlitteratur med sin nye diktbok for ungdom.

– Dette var jo utrolig stas. Rett og slett. Og så sprøtt. Jeg er veldig overrasket og storfornøyd, sier musiker og lyriker Trygve Skaug til VG om topp-plasseringen som betyr at han akkurat nå selger mest bøker i Norge.

Boken «Følg med nå» topper foran den kritikerroste romanen «Koke Bjørn» av Mikael Niemi og krimdronningen Camilla Läckbergs thriller «Gullburet».

Trygve Skaug har over 80.000 følgere på Instagram der han engasjerer unge og voksne med sine korte dikt. Tidligere har han klart kunststykket å selge over 25.000 bøker på eget forlag; nå er han plukket opp av Cappelen Damm – som nylig ga ut «Følg med nå» med målgruppen 13 år og oppover.

Boken inneholder små dikt om alt fra sex, psykisk helse, vennskap, angst, kjærlighet og mye mer – og fredag gikk den helt til topps på den norske Boklista.

– Jeg har gitt ut fire diktsamlinger tidligere hvor av tre av de har fått lov å selge i omtrent samme omfang. Det er jo fantastisk stas. Men ingen av dem har havnet så høyt på boklista, så dette føles ganske snodig på en vakker måte. At det i tillegg er med en diktbok for ungdom! Det er rare og fine greier, sier Skaug.

Selv tror han dikt på Instagram er en gylden måte for folk å få satt hverdagen sin litt i perspektiv.

– For mine dikt endrer farge ut fra hvem sin instagram-feed de havner i. De er skrevet i en ganske åpen form, og de havner midt mellom to andre bilder i noens oppdatering. Da preger den personens dag og humør der og da i stor grad hvordan diktet leses og tolkes. Det er et utrolig spennende rom å jobbe i, mener Skaug.

Det hele startet så smått allerede i 2011 da han begynte å legge ut små dikt på Facebook. Men det fikk en litt annen effekt enn han hadde tenkt:

– Ja, jeg fikk bekymrede meldinger fra venner som lurte på om det gikk bra med meg; de skjønte ikke helt at det var poesi jeg slapp ut et par ganger i uken, ler Skaug.

Men de små Facebook-stubbene havnet i bokform året etter på eget forlag, og da han begynte å bruke Instagram istedenfor Facebook, skjedde det noe.

– Det mediet egnet seg vel så godt som Facebook. Det var også en periode hvor mange andre musikerkollegaer la ut daglige «dagens kontor»-bilder, men selv blir jeg litt brydd av å ta selfier. Jeg følte det var vel så givende for min del å dele en liten poetisk tanke en gang om dagen, sier Skaug som for tiden jobber med sitt neste musikkalbum som også blir sterkt knyttet opp mot en ny diktbokutgivelse:

– Albumet skal hete «Sanger du skal få når du våkner» og skal ut på nyåret 2020 – samtidig som min nye diktsamling «Ikke slipp». De to prosjektene er knyttet tett sammen.

