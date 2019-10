HELSESYKEPLEIER: Tale Maria Krohn Engvik har brukt sosiale medier for å bygge seg opp som hele Norges helsesykepleier. Nå gir hun ut bok. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

«Har ikke funnet opp hjulet på nytt»: Bokanmeldelse Helsesista – #vågåvære

Tale Maria «Helsesista» Krohn Engviks (40) suksessoppskrift fungerer perfekt på Snapchat, men er ikke like treffende i bokform.

Nå nettopp







Om boken:

Tittel: #vågåvære

Cappelen Damm

Sider: 232

Pris: 349,-

Helsesista har gjort det skarpt som hele landets helsesøster. Siden den spede oppstarten i februar 2017 har hun snappet seg inn i offentligheten, og på veien har hun vunnet priser og fått sin egen TV-serie og millionomsetning. Nå har hun også gitt ut en håndbok for hvordan man lettere kan takle ungdomsårene.

Med en direkte formidling og vinnende vesen har «Helsesista» ufarliggjort vanskelige spørsmål. Hun har snakket om ståpikk, selvmordstanker og kroppspress. Styrken? At ungdommer betror seg til henne og blir tatt på alvor.

Det har vært mange som ville ha helsesykepleieren på bok-kroken. Det er en vanskelig målgruppe hun har valgt seg ut som sine gullskatter, og det er ikke sikkert at det er i bokform man når dem best. Som et lite oppslagsverk er ikke boken så dum. Men det er et men.

Spørsmålet jeg sitter igjen med er også hvem boken egentlig passer til. For å være en håndbok er den for lang. For å være en innføring i hvem Helsesista er, og hva hun står for, kommer den for sent. Ungdommene har for lengst oppdaget hvem Helsesista er, og er det noe de lurer på snapper de henne eller ser henne prate rett inn i kamera på mobilen. Har man fulgt med på Helsesista har man også hørt flere av historiene i boken før.

SELFIE: Boken savner litt av Krohn Engviks sprudlende fremtoning. Foto: Privat/Helsesista #vågåvære

Med et gjennomgående lettfattelig språk gjør boken vanskelige spørsmål enkle. Flere snapper med tilbakemeldinger og historier fra ungdommene selv er hentet inn i teksten, og noen ganger virker de nesten for velformulerte til å være sanne. Tegningene er i boken er på sin side holdt på et så enkelt nivå at de bare er overflødige. Det samme gjelder noen malplasserte og egenkomponerte dikt.

Ved å lese boken blir man virkelig påminnet om hvor mange vanskelige og kjipe situasjoner det er mulig å havne i. Var det virkelig så ille å være ungdom? Boken gir rom for refleksjon samtidig som den gir råd. Men er det en ting boken lærer deg er det at voksne er ikke så kjipe, og de er faktisk ikke så dumme å prate med om man har det vanskelig.

Om forfatteren: Tale Maria Krohn Engvik sluttet i jobben som helsesøster på videregående skole i Oslo for å bli helsesykepleier på fulltid i sosiale medier. Hun er kjent for et ærlig og direkte språk som er blandet med humor og kunnskap. Hun har vunnet flere priser for sitt arbeid og har sin egen TV-serie på TV 2.

Krohn Engvik balanserer stort sett hårfint på den riktige siden av klein når hun snakker om porno, intime detaljer og det og våge å være, selv om hun innrømmer at det ikke alltid er så lett. Det er når hun er personlig, helt uten filter og direkte – slik vi er vant til å se henne på Snapchat – at hun er best.

Tale Maria Krohn Engvik knakk en kode og fylte et tomrom med å være hele Norges helsesøster. I boken har ikke Helsesista funnet opp hjulet på nytt. Men det trenger hun ikke, for det ruller greit fra før.

For om alle har et lite stykke Helsesista som støttehjul kan det kanskje bli litt lettere å rulle videre.

Helsesista #vågåvære! Tale Maria Krohn Engvik tanum.no 349,- haugenbok.no

Publisert: 18.10.19 kl. 11:53







Mer om