KAN BLI HISTORISK: Jon Fosse er den andre norske forfatteren gjennom tidene som er nominert til den internasjonale Man Booker-prisen. Foto: Tom A. Kolstad

Jon Fosse kan vinne Booker-prisen

Jon Fosse (60) er den andre norske forfatteren gjennom tidene som er nominert til Den internasjonale Booker-prisen - en av verdens aller mest prestisjefylte litteraturpriser.

For mindre enn 10 minutter siden

I dag ble det kjent at Fosse er nominert til Den internasjonale Booker-prisen for første bind i storverket «Septologien», «Det andre namnet», som kom ut i fjor høst. Prisen regnes som en av verdens aller største bokpriser - og deles hvert år ut til den beste skjønnlitterære boken oversatt til engelsk.

Dermed kan Fosse bli historisk. Ingen norsk forfatter har vunnet denne prisen tidligere. Og kun én nordmann er tidligere nominert: Roy Jacobsen ble i 2017 nominert for «De usynlige».

Fosse er tidligere nominert til en rekke både norske og internasjonale priser, og har blant annet vunnet Nordisk råds litteraturpris, men han innrømmer at dette er noe helt spesielt:

– Jeg dette er spesielt, uten tvil. Stykkene mine er blitt spilt en del i England, men har nesten alltid fått svært dårlige kritikker - med noen få unntak. Så jeg hadde ikke ventet at en så egenrådig roman som «Septologien» skulle bli nominert til den viktigste engelskspråklige prisen, som nok også er en av de viktigste litteraturprisene i verden, sier Fosse til VG.

Fosse fikk vite om nominasjonen på epost fra sin engelske forlegger som tok ham helt på sengen.

– Jeg ble overrasket og glad, og forleggeren min var forresten tydelig glad, han også.

For det er ikke tvil om at dette er en pris av stor betydning både prestisjemessig og kommersielt.

– Denne romanen er jo allerede solgt til mange språk, men agenten min mener at forleggere over hele verden følger med på denne prisen. Engelsk er nå en gang det internasjonale språket, så det er godt mulig at det kan føre til flere oversettelser, sier Fosse som har kikket på hvilke forfattere som oppgjennom er nominert til prisen.

HOVEDNAVN: Jon Fosses «Det andre namnet. Septologien I-II» ble lansert internasjonalt under verdens største bokmesse i Frankfurt i høst. Her under lanseringen med kronprins Haakon. Foto: Boris Roessler / DPA

– Jeg er i alle fall kommet i godt selskap, sier Fosse.

De 13 nominerte til langlisten ble offentliggjort i dag, og Jon Fosse konkurrerer med blant andre Michel Houellebecq som er nominert for «Serotonin».

2. april skal disse kortes ned til seks bøker som er med i finalerunden til å vinne prestisjeprisen som deles ut 19. mai i år. Premien er blant annet en pengesum på rundt 500.000 kroner som deles mellom forfatter og oversetteren av romanen.

Det første bindet av «Septologien» ble lansert internasjonalt under bokmessen i Frankfurt i fjor, der Fosse var et av hovednavnene. Romanen er solgt til 12 land, og boken ble hyllet av både norske og internasjonale kritikere. Nå forteller Fosse at neste bok i verket, kommer til høsten.

– «Eg er ein annan», der delene III, IV og V er med, kommer til høsten, og skal blant annet utgis på engelsk og tysk samtidig som den norske utgivelsen. Tredje og siste bok kommer neste år, forteller Fosse.

Psst! Storverket består av tre bøker, men fikk tittelen «Septologien» fordi det naturlig deler seg i syv.

Publisert: 27.02.20 kl. 11:00

