AVSLUTTER KLIMAKVARTETT: Maja Lunde fikk ideen til det som nå er blitt en serie på fire klimaromaner i 2013. Nå setter hun punktum med fjerde og siste bok, «Drømmen om et tre», som kommer ut fredag.

Maja Lunde trosser egen flynekt - lanserer klimabok på Svalbard

Maja Lunde (47) innrømmer at det er et paradoks å legge lanseringen av en klimaroman til Svalbard – slik at hun må trosse sitt eget klimamål om å fly så lite som mulig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er helt klart et paradoks å fly for å lansere en bok om klima- og naturkrisen, sier forfatter Maja Lunde.

Denne uken slipper hun den fjerde og siste boken i Klimakvartetten – romanserien som starter med den internasjonale salgssuksessen «Bienes historie». Boken solgte mest av alle bøker i Tyskland i 2017 - og lå utrolige tre år sammenhengende på den tyske bestselgerlisten.

Nå kommer slutten: «Drømmen om et tre» lanseres på Svalbard torsdag denne uken.

Det betyr at Maja Lunde må fly – noe forfatteren selv har gjort et poeng av å gjøre så lite som mulig.

TAR BOKEN HJEM: Maja Lunde forteller at mange av samarbeidspartnerne i skriveprosessen bor på Svalbard. - De får nå være med å feire. Boken kommer hjem, sier Lunde.

– Vi kan alle gjøre grep i hverdagen: Vi kan spise mindre kjøtt, fly mindre, la gresset i hagen stå – og snakke med hverandre om å ta smarte valg, sier Maja Lunde.

Privat flyr hun maks én tur i året.

– På jobb takker jeg nei til langdistanse og unødvendige flyturer. Jeg tar tog eller buss hvis det er mulig, selv om det kan bli noen tøffe reiseruter.

– Men så legger dere altså boklanseringen til Svalbard?

– Ja, men ikke uten diskusjon – for dette er vanskelig. Forlaget og jeg syntes det var en god idé å gjøre det under Svalbard litteraturfestival fordi handlingen i denne boken er lagt til nettopp Svalbard.

I «Drømmen om et tre» skal vi nemlig til Longyearbyen 2110 – der det dypt inne i fjellet ligger et hvelv fylt av frø fra all verdens hjørner. Her lever noen få mennesker i et lukket samfunn – atskilt fra resten av verden som ser helt annerledes ut etter tiår med naturkatastrofer.

REDD: Maja Lunde har kjent på redselen lenge for at det ikke går bra med klimaet og naturen - og lar disse følelsene få utløp i bøkene.

Så rammer katastrofen det lille samfunnet og hovedpersonen Tommy, hans søsken og to andre barn blir de eneste overlevende – og de sitter samtidig på en frøskatt som verden tror er tapt for alltid.

– Noen ganger kan fysisk tilstedeværelse være viktig for å nå ut til flere. Jeg prøver å ta de smarte valgene, men heller ikke alt jeg gjør er klima- og naturvennlig. Jeg tror ikke det er løsningen å skamme seg over det man gjør feil, men heller fokusere på hva vi faktisk kan gjøre og få til.

– Det hjelper også på vår egen redsel og følelse av avmakt, sier Lunde.

Å skrive de fire klimaromanene har hjulpet på hennes egen avmaktsfølelse.

FORANDRET LIVET: Da Maja Lunde ga ut «Bienes historie» var hun en helt passe ukjent manus- og barnebokforfatter, nå er hun blitt litterær superstjerne i Tyskland og en rekke andre land.

– De er skrevet med utgangspunkt i mitt engasjement og min egen redsel, men også i min jakt på håpet og lyset. Og det gode i oss mennesker.

Livet har forandret seg på de syv årene som er gått siden «Bienes historie» kom ut – og de snart ti årene siden hun fikk ideen til det som nå er en verdenssuksess.

Fire bøker, 4 millioner solgte, oversatt til 40 språk – og 11,6 millioner kroner i inntekt i 2020.

– Det er jo sånt alle forfattere drømmer om: Å bli lest og nå ut – og samtidig sette dagsorden. Jeg føler jeg er med på å bevege verden mot noe litt bedre, og det gjør meg utrolig glad.

MANGE SPRÅK: Maja Lundes klimabøker er oversatt til over 40 språk.

– Samtidig har jeg jobbet for at livet ikke skal forandre seg så mye. Det største grepet vi har gjort, er å flytte 700 meter til et nytt hus med kontor til meg. Ellers har jeg de samme vennene, den samme mannen – og prøver å prioritere barna og de som står meg nærmest.

Men det har absolutt vært noen absurde situasjoner:

– Autografjegere, tusen mennesker som presser seg sammen rundt meg, og å sitte på scenen sammen med Margaret Atwood. Da tenker jeg: Dette er ikke meg. Og det er det jo egentlig ikke heller, det er hjemmelivet som er det egentlige livet mitt.

Da hun startet å skrive «Bienes historie» så også verden annerledes ut.

– Det var jo utrolig lite fokus på klima- og naturkrise den gangen. Nå begynner vi å se konsekvensene, og det er blitt en del av ordskiftet.

Hun visste tydeligvis litt mer enn oss andre da hun begynte å skrive om insektdød, tørke og virus – som en del av et fremtidsscenario. Men gang på gang innhentet nåtiden fremtiden.

SER INN I FREMTIDEN: Flere ganger har nåtiden i virkeligheten innhentet fremtidsscenarioet i Maja Lundes klimabøker. Da coronapandemien rammet verden, satt hun og skrev om virus i den siste boken som nå kommer ut.

– Jeg har kanskje vært litt i forkant – fordi jeg helt siden jeg var liten har vært interessert i miljøvern og har hele tiden fulgt med på forskning. Etter hvert leste jeg også veldig mye i forbindelse med bøkene.

– Jeg blir ikke overrasket over det som skjer. Jeg blir ikke overrasket over tørkesommeren vi har hatt. Det blir ikke klimaforskerne heller, vi vet jo at dette kommer.

Helt siden hun startet å skrive, har hun visst at det måtte bli fire bøker – og sett for seg slutten.

De som har fulgt med hele veien vil nå se bitene falle på plass i puslespillet. Vi møter igjen Louise fra «Blå» og «Persevalskis hest». Og Tao fra «Bienes historie» spiller en viktig rolle når hun setter kursen mot Svalbard og frølageret og barna som er alene igjen.

SLUTTEN: Helt stiden hun startet å skrive serien, har Maja Lunde sett for seg slutten. Nå faller brikkene på plass i «Drømmen om et tre».

– Det har vært veldig fint å endelig skrive slutten. Jeg har også hatt veldig tydelig for meg at siste bok skulle handle om foreldreløse barn. Det har vært en krevende å gå inn i den ensomheten. De står jo helt alene igjen.

Mot slutten koker det over for en av hovedpersonene – det virker som om hun snakker direkte til oss som lever nå.

– Jeg har ikke noe budskap når jeg skriver, men jeg skjønner veldig godt raseriet. Jeg tror at de som lever i fremtiden vil tenke at vi som lever nå tok helt håpløse valg – og at barna våre kan kjenne på sinne mot oss fordi vi ikke har gjort mer.

– Vi kan og må gjøre mye, mye mer. Vi må være modigere.

Psst! Det verdensomspennende produksjonsselskapet Anonymous Content har kjøpt rettighetene til Maja Lundes suksessroman «Bienes historie».