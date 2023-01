SUKSESS: Hernan Diaz (50) er tidligere nominert til Pulitzerprisen, og for «Tillit» som nå kommer på norsk vant han Kirkus-prisen og ble nominert til Bookerprisen.

Bokanmeldelse: Så hviner man av begeistring

«Tillit» var en av de store amerikanske romanene i fjor. Det tar litt tid, men etter hvert blir dette en frydefull oppdagelsesferd av en bok.

«Tillit» ble i fjor nominert til Man Bookerprisen og tildelt Kirkus-prisen, samt var med på Årets ti beste bøker-kåringer i både New York Times, Washington Post og Time magazine.

Ifølge det amerikanske forlaget skal den også bli TV-serie på HBO med Kate Winslet i hovedrollen.

I «Tillit» dikter den argentinskfødte amerikaneren Hernan Diaz opp det som både skal være et fiktivt og et reelt karaktergalleri, som spiller ut sine liv iblant høyst reelle økonomiske opp- og nedturer på starten av 1900-tallet.

Boken er ikke kun én bok, men fire – som igjen varierer i sjanger.

Helheten virker lenge uhåndgripelig. Er det penger, makt eller kjærlighet som styrer karakterene? Og hvem har egentlig mest makt: den med mest penger eller mest vett?

Etter hvert gjør man til gjengjeld stadig flere frydefulle oppdagelser over hvordan delene faktisk henger sammen.

I første bok, romanen «Sikkerhet», treffer vi Benjamin og Helen Rask.

Ekteparet er finanskjendiser i 1920-tallets New York, takket være Benjamins tilsynelatende geniale evne til å manipulere markedet til sin fordel.

Paret utfyller hverandre perfekt: mens Benjamin er sosialt utilpass og isolert, introduserer den ekstroverte, samt briljante, Helen ham for verden utenfor sitt eget hjem. Men så blir plutselig Helen gal. Eller ...?

I bok to, «Mitt liv», finner vi så et ganske kjedelig utkast til en biografi om nok en genial finansmann, med nok en syk kone.

Denne gangen heter hovedpersonen Andrew Bevel, gift med Mildred Bevel.

Boken er stakkato og banal i sin form, en slags parodi på en kapitalist hvis familieformue selvsagt stammer fra tobakk, sukker og bomull.

Bevels beretning om egen storhet, samt hans sorg over å miste sin elskede, yndige kone til kreft, virker klisjépreget og påtatt.

Tredje bok er nok en biografi, denne gangen skrevet av Ida Partenza, datter av en italiensk immigrant, en anarkist sågar, bosatt i Brooklyn.

Ida fikk i sine unge tyveår tilbud om å jobbe som sekretær for Bevel, der hennes hovedgeskjeft ble å skrive utkastet til «Mitt liv».

Først her blir man for alvor klar over at de to første bøkene, romanen om Rask’ene og biografien om Bevel’ene, snakker med hverandre.

I Partenzas beretning om sitt arbeid med Bevel skjønner man dessuten at noe skurrer.

Partenza er besatt av å avdekke hva som egentlig skjedde med Bevels kone Mildred, og surrer seg lenger og lenger inn i et lummert nett.

Her blir det for alvor tilfredsstillende å lese «Tillit».

Til sist finner også Ida bok nummer fire; Mildreds dagbok. Og der finnes også nøkkelen til hele mysteriet.

At Diaz’ bok heter «Tillit» synes i høyeste grad å være ironi, for er det en ting som kommer tydelig frem, så er det at det er vrient å vite hvem man kan stole på, om i det hele tatt noen.

Her er ingen er bare slem eller snill, verden aldri enten svart eller hvit.

Leken med formater fungerer muligens strålende for noen, men selv syns jeg det tok lovlig lang tid før man virkelig engasjeres som leser.

Oversetter Bjørn Alex Herrman har for øvrig gjort en strålende jobb med å dyrke frem det svært varierte menneskegalleriets egenartede tone og språk.

Det tar litt tid, men så hviner man stadig oftere av begeistring etter hvert som sannheten om karakterene spiller seg ut.

Og når man skjønner hvordan bøkene henger sammen, blir «Tillit» rett og slett en frydefull oppdagelsesferd av en bok.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm