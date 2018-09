BLOGGER BOKDEBUTERER: Anniken Jørgensen (22) er blogger, TV-personlighet og influencer. Nå har hun skrevet bok, førsteopplaget er allerede utsolgt. Foto: Krister Sørbø

Bokanmeldelse: Anniken «Annijor» Jørgensen: «bare en natt til»: – En skandale

BOK 2018-09-27T09:03:47Z

Bloggeren «Annijors» bok om egen kjærlighetssorg er platt og banal lesning. Men enda verre er måten hun utleverer og omtaler menneskene rundt seg på.

Publisert: 27.09.18 11:03 Oppdatert: 27.09.18 12:04

«Husker du din første kjærlighet?» er undertittelen på blogger, TV-personlighet og influencer Anniken Jørgensens første bok. Det gjør nemlig hun.

Syv år etter at Annijor ble sammen med Mikkel fra DJ-duoen Broiler, og seks og et halvt år etter at det ble slutt, har hun skrevet bok om kjærlighetssorgen og depresjonene som fulgte den.

Boken er en samling av mer eller mindre kronologiske tekster, noen fine illustrasjoner som i seg selv er verdt en halv prikk på terningen, og diverse gjengivelser av meldinger, Instagram-poster og en håndfull ganske gode blogginnlegg. For, å blogge kan hun. Å skrive bok er litt verre. Boka er tidvis irriterende ustrukturert, og det er mye babling, «faen» og «prikk prikk prikk».

Om forfatteren: Anniken «Annijor» Englund Jørgensen (22) er en blogger og TV-personlighet fra Solbergelva utenfor Drammen. Hun har medvirket i programmer som «Teenage Boss» på NRK og «Sweatshop» på Aftenposten TV, og er en av «Bloggerne» på TV 2. Hun har 276 000 følgere på Instagram, og er dermed en av landets største influencere. Ble tidligere i år kåret til Norges best kledde kvinne av VG-leserne. Dette er hennes første bok.

Hun beskriver krangling og utroskap, mobbing og utfrysing, og et tenåringsliv så vondt og vanskelig at hun ikke lenger har lyst til å leve.

Det er selvsagt fryktelig trist å lese at hun har hatt det så tøft. Men dessverre klarer hun ikke å formidle historien på en måte som gjør at man får noe særlig sympati.

Det er umulig å forstå hvorfor hun er så forelsket i popstjernen Mikkel, annet enn at hun «nøt at alle i Drammen fikk se det nye, kule livet jeg levde».

Hun og Mikkel krangler og krangler.

Mobbingen og utfrysingen behandler hun bare overfladisk, og refleksjonsnivået er lavt. Derimot står flosklene og i-landsproblemene i kø. Øyevippene hennes og familiens feriehus i Spania, for eksempel.

«Et par år senere fant jeg ut at øyevippene mine ikke var helt like på hvert øye når jeg påførte tykke lag med maskara om morgenen, noe som førte til tårer og panikk», skriver hun.

Og videre; «Mamma og pappa hadde dratt på høstferie til huset vårt i Spania, i Alicante. Feriestedet jeg ikke kunne fordra. Hvorfor skulle jeg låses til ett sted når vi skulle på ferie? Jeg fikk ikke reise noe sted alene heller. Årene før jeg ble 18, virket uendelig lange. Nesten uoverkommelige, som en lang tidsepoke jeg aldri ville klare å komme meg igjennom.»

Hun strør om seg med betraktninger av typen «livet spilte ikke på lag med meg, det hadde det på en merkelig måte aldri gjort» og «ikke faen om noen har følt slik smerte som meg».

Som leser får man lyst til å gi henne en klem.

Jeg er redd de som ufrivillig er blitt en del av denne boken ikke føler det på samme måten.

Hva synes ekskjæresten om at en syv år gammel kjærlighetshistorie utleveres så detaljert? Hun gjengir samtaler, meldinger, kort han har skrevet og heftige krangler.

Hun utleverer andre menneskers påståtte utroskap, og både familie, venner og venners familie beskrives og omtales til dels i svært lite flatterende ordelag.

Om boken: Forfatter: Anniken Englund Jørgensen

Tittel: Bare en natt til – husker du din første kjærlighet?

Forlag: Panta

Sider: 269

Pris: 349

Flere av beskrivelsene av både mennesker og scener er av sånn karakter at jeg av presseetiske hensyn ikke en gang kan gjengi dem her.

Det er vanskelig å fatte og begripe at Jørgensen får utlevere menneskene rundt seg slik hun gjør i boka. Dette er ikke virkelighetslitteratur, det er virkelighet. Det er ikke en roman, det er jo ekte mennesker.

Er det ingen som har lest gjennom manuset før det gikk i trykken, og ble en bok? Det er mye som burde vært luket ut av forlaget Panta.

Forlaget er ansvarlig for innholdet i boken, og her er det mange overtramp, som i verste fall kan være ulovlige.

Da står vi i så fall overfor en ny bok-skandale.