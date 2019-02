REAGERER: Forfatter Lina Undrum Mariussen. Her avbildet i forbindelse med at hun ble tildelt Tarjei Vesaas` debutantpris i 2012. Foto: Indrelid Trygve

Forfatter fant likheter med egen bok: – Et overtramp

Forfatter Lina Undrum Mariussen sier hun ble overrasket da hun fant flere passasjer som hun kjente igjen fra sin egen debutbok.

Torsdag kveld skrev VG at diktboken «Lyder jeg ikke kan høre» trekkes tilbake fra hyllene etter at forlaget ble gjort oppmerksom på flere likheter med andre forfatteres verk.

Diktsamlingen skulle blitt lansert torsdag, men på arrangementet står det at det ble «avlyst på grunn av sykdom».

Boken er skrevet av Eirin Gundersen, som tidligere er omtalt som et stort talent. Hun høstet gode kritikker for sin debutbok «Du er menneske nå» i 2015, og ga i 2017 ut «Alt som ikke har blitt tjoret fast».

Til Klassekampen forteller forfatter Lina Undrum Mariussen at hun ble overrasket da hun bladde i den nyeste boken til Gundersen: Hun sier at hun fant flere passasjer hun kjente igjen fra sin debutbok, «Finne deg der inne og hente deg ut», som kom ut på Oktober i 2011.

– Det var flere hele setninger og metaforer jeg har jobbet mye med, som var tilnærmet like eller helt ordrett gjengitt, sier Mariussen til Klassekampen.

– Det opplevdes som et sjokk, en fornærmelse og et overtramp.

TREKKER BOK: Sjefredaktør Kari Marstein i Gyldendal forlag sier til VG at de er blitt gjort oppmerksom på likheter med andre verk i den nye diktsamlingen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Sjefredaktør Kari Marstein for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal norsk forlag bekreftet at de etter en rask sjekk har bekreftet likhetene, noe som førte til at alle poesi-bøkene til forfatteren umiddelbart ble trukket fra markedet.

– Alle manus gjennomgår mange runder med lesning både internt og av eksterne konsulenter. Selv om vi forsøker å holde oss orientert i all annen litteratur, vil slike ting som dette likevel kunne skje. Ideelt sett burde vi hatt full oversikt, men det lar seg ikke gjøre, sier Marstein til VG.

Hadle Oftedal Andersen anmeldte Gundersens nyeste bok i Klassekampens bokmagasin forrige lørdag. Han sier til avisen at han kjente igjen referanser til Mariussen da han leste boken, men at han mente det var innenfor:

– Jeg så på det som akseptable intertekstuelle referanser til en kjent diktsamling, sier Andersen.