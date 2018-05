JOBBET TIL DET SISTE: Tom Wolfe under lanseringen av «The Kingdom of Speech» i 2016. Foto: Bebeto Matthews / TT NYHETSBYRÅN

Forfatter Tom Wolfe er død

Publisert: 15.05.18 17:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

BOK 2018-05-15T15:25:40Z

Forfatteren og journalisten ble 87 år gammel.

Tom Wolfe døde på et sykehus på Manhattan i New York, melder The Guardian . Dødsfallet bekreftes av hans agent Lynn Nesbit. Wolfe var innlagt på grunn av en infeksjon.

Han er kanskje mest kjent som forfatteren av den satiriske romanen Forfengelighetens fyrverkeri, som kom i 1987.

Wolfe jobbet også som jorunalist, og startet karrieren i avisen Springfield Union i Springfield i Massachusetts. Han fortsatte i The New York Herald Tribune i 1962, og har siden bodd i verdensmetropolen.

Wolfe ga ut sitt siste verk, «The Kingdom of Speech» så sent som i 2016.