Storslått skaldekunst: Bokanmeldelse: Bjørn Andreas Bull-Hansen: «Vinland»

Den andre boken i serien om jomsvikingene er eventyrlig, oppslukende lesing. En lesefest for alle med interesse for vikingetiden.

Bjørn Andreas Bull-Hansen opplevde stor suksess med «Jomsviking» som han selvpubliserte i 2017. Boken gikk inn på bestselgerlisten og forfatteren signerte kontrakt med Gyldendal og agenturet Northern Stories. Nå er bokserien under utgivelse i flere land og den etterlengtede andreboken klar på norsk.

«Vinland» står ikke noe tilbake for sin forgjenger. Her viser Bull-Hansen nok en gang hvilken fantastisk forteller han er.

Torstein «Knarresmed» Tormodson har giftet seg med Sigrid og sammen har de fått en sønn. Torsteins høyeste ønske er å gi familien et trygt og godt liv, men mange er etter ham for å hevne drapet på Olav Tryggvason. Torstein vender blikket mot vest, det vi i dag ser på som Nord-Amerika, hvor det er mulig å finne nytt, fritt land. Selv ikke advarsler om ulykke og sorg kan få ham fra foretaket, som etter hvert blir svært så dramatisk. Vikingene må kjempe mot andre folkeslag, vær og natur i sin higen etter et bedre og ærerikt liv.

I boken stifter vi bekjentskap med historiske personer som Eirik Raude og Frøydis Eiriksdatter. I tillegg møter vi igjen kjære roller fra «Jomsviking», som hunden Fenre - som får leseren enda mer følelsesmessig engasjert i historien.

Historisk roman Forfatter: Bjørn Andreas Bull-Hansen Tittel: «Vinland» (Jomsviking 2) Forlag: Gyldendal Sider 560 Om forfatteren: Bjørn Andreas Bull-Hansen debuterte med noveller i 1996 og har senere skrevet blant annet fantasy og dystopier. «Vinland» er hans syttende roman og den andre boken i serien om jomsvikingene, den første boken er så langt trykket i 40 000 eksemplarer. Bull-Hansen driver en youtubekanal med over 25.000 følgere hvor han blant annet deler praktisk research til serien.

I forrige bok handlet det om makt og frihet. Dette temaet er også viktig i «Vinland», men samtidig setter Bull-Hansen fokus på eksistensielle spørsmål som hva det vil si å være et godt menneske. Torstein vet ikke lenger hvem han er og plages med drapene han har begått. Mennene han seiler med ser ham som en rettferdig og god leder, men det skjuler seg et mørke i Torstein som kommer til overflaten når det han elsker høyest i livet blir truet. Som karakter fremstår han menneskelig, han har hatt en troverdig utvikling. Det er også smart å bygge opp fortellingen slik at Torstein underveis kan reflektere over livsvalg og hendelser.

Historien veksler mellom intens spenning og mer rolige partier, og det er stemningsfullt og levende skrevet. Vi føler at vi er der sammen med Torstein og kjenner sjøsprøyt, frykt og kulde. Bull-Hansen evner å være både følsom og dramatisk. Et høydepunkt er de tidsriktige språkbildene, som dette: «Disse minnene er som runer hamret altfor grunt i berget, jeg har vanskelig for å se dem.»

Noen steder gjentar handlingen seg litt og han styrer ikke unna alle klisjeer. Her er også scener hvor volden fremstår som noe overdreven, selv om det neppe står tilbake for noe av det vikingene virkelig utførte. De ulike frempekene høyner spenningen. Historien tar flere overraskende vendinger og selv i rolige partier er ikke dramatikken langt unna. Som leser føler man seg aldri helt sikker på om fortellingen vil få en lykkelig slutt.

Det må en dyktig og stø forteller til for å skrive en bok på 560 sider og få leseren til å ønske at den var dobbelt så lang. «Vinland» er oppslukende lesing til glede for både nye og gamle lesere.