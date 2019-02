GOD-FØLELSE: VGs anmelder fikk den samme «god-følelsen» av Thomas Engers nye ungdomsroman som da hun tidligere slukte gode internasjonale dystopiske ungdomsromaner. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Oppslukende dystopi! Bokanmeldelse: Thomas Enger: «Enkebyen: De bortførte»

Thomas Engers dystopiske ungdomsroman har alt som skal til for å bli en suksess både her hjemme og ute i verden.

Med «Enkebyen» tar forfatterskapet til Thomas Enger en ny retning. Han har skrevet sin første dystopi, en bok bok som fikk Jo Nesbøs agentur, Salomonsson Agency, til å signere ham tvert - etter å ha lett lenge etter et sterkt nordisk young adult-prosjekt.

Dystopisk ungdomsroman Forfatter: Thomas Enger Tittel: «Enkebyen: De bortførte», første bok i en serie på minst tre bøker. Forlag: Capitana forlag Sider: 319 Pris: 299 kr. Vis mer vg-expand-down

Vi befinner oss i en norsk bygd med det foruroligende navnet «Gravdal, en gang i fremtiden. Det kriges om ressurser og klimakriser truer liv og eiendom. I sentrum av handlingen står Stella Stærk, som allerede i første kapittel stilles overfor et livsomveltende valg.

Stella og familien må flykte til Enkebyen: Et totalitært samfunn hvor man må vokte hvert skritt og hvert ord for å overleve.

Universet Enger skisserer har trekk fra eksisterende totalitære regimer. «Enkebyen» kan leses som en nifs kommentar på verden i dag. Her er det skildringer tydelig inspirert av flyktningkrisen i Hellas og migrasjonen i resten av verden. Beskrivelser om hvor vi kan ende opp dersom vi ikke tar klimaproblematikken og fordelingen av verdens ressurser på alvor.

Om forfatteren: Thomas Enger debuterte i 2010 med boken «Skinndød» - første bok i en krimserie om Henning Juul. Serien ble solgt til 26 land, og Enger millionforskudd fra Danmark. I fjor ga han ut «Nullpunkt» sammen med krimkollega Jørn Lier Horst - den er solgt til 13 land i tre-boksavtale. Vis mer vg-expand-down

Boken kan også sees på som et innslag i metoo-debatten, Enger skildrer et samfunn hvor kvinner har mindre verdi og må stå opp for en bedre verden. Det er forøvrig bra at Stella får skinne alene i boken, uten at Enger må ty til en oppbrukt «kjærlighet ved første blikk-historie» for å vekke leserens engasjement for henne.

Plotmessig er «Enkebyen» noe av det bedre Enger har gjort, og boken viser en allsidig forfatter som har teft og kjenner sine sjangere. Historien preges av oppfinnsomhet og stor fantasi. En liten, svært gripende og interessevekkende detalj er Engers skildring av Saltstøttene.

Noen steder blir symbolikken og frempekene overtydelige. Det er også litt rart at Enger har valgt å gi Stellas barndomsbygd et godt, norsk navn, mens karakternavnene er som hentet ut av en science-fiction roman (Cyto, Rhygrim etc.). Det siste er kanskje gjort med tanke på en eventuell internasjonal lansering.

For det er internasjonal klasse over denne boken. Man får assosiasjoner til flere dystopiske suksess-serier. Forlaget trekker sammenlikninger til «Dødslekene» av Suzanne Collins. En mer naturlig sammenlikning er Veronica Roths serie «Divergent». Stella er en tydelig og troverdig hovedperson som må bruke intellekt og fysikk for å stå opp for seg selv og finne ut hva som skjuler seg bak Enkebyens lukkede fasader.

Leseren drives fremover av stadige cliffhangere og nye, spennende handlingstråder. Her er det få dødpunkter. I det siste kapittelet er det en overraskelse som nok vil få flere til å lengte etter neste bok i det som er en serie på minst tre bøker.

Enger har vunnet U-prisen for sine to forrige ungdomsbøker. «Enkebyen» kan bli en ny ungdomshit.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei