POPULÆRE: Visstnok var det rekord i antall medier på pressekonferansen der Norge presenterte hvordan 2019 blir med Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt. Her kulturminister Trine Skei Grande sammen med forfatter Erling Kagge (f.v), Norla-direktør Margit Walsø, forfatterne Linn Ullmann og Maja Lunde. Rett bak Lunde er sjefen for hele Frankfurt-messen: Juergen Boos, samt prosjektleder Halldór Guðmundsson. Foto: CAMILLA NORLI

Trine Skei Grande: - Den største kultursatsningen i moderne tid

BOK 2018-10-11T13:18:14Z

FRANKFURT(VG) Kulturminister Trine Skei Grande var på plass da Norge presenterte seg som gjesteland for bokmessen i Frankfurt 2019 - og hun kaller det for den største norske kultursatsningen i utlandet i moderne tid.

Publisert: 11.10.18 15:18

– Nå nærmer det seg, sa Trine Skei Grande med barnslig fryd i sin tale på verdens største bokmesse i Frankfurt i dag.

For de som ikke har fått det med seg: Neste år er det nemlig Norge som er hovedland, eller såkalt gjesteland, under bokmessen i Frankfurt, og Norge satser hardt. I dag organiserte Norla, Norwegian literature abroad, en pressekonferanse om den norske satsningen - der hele 150 tyske, samt et par norske, medier var til stede.

– Jeg er stolt av å være med på det som er den største norske kultursatsningen i utlandet i moderne tid. Frankfurt-messen er jo kjempestor, den største i verden, og her inne gjøres 80 prosent av alle oversetteravtaler og bokavtaler i hele verden - i ett og samme rom, sier Skei Grande til VG etter pressekonferansen der også de norske forfatterne Erling Kagge, Maja Lunde og Linn Ullmann deltok i et panel ledet av Aslak Sira Myra.

En av de store satsningene i forbindelse med at Norge er gjesteland, er at 210 norske forfattere skal oversettes til tysk iløpet av 2018–2019.

Det høres jo ekstremt mye ut, hvis man begynner å se på alle disse enkelttitlene?

– Det høres kjempekult ut, synes jeg. Det viser at vi i Norge, som er et bittelite språk, har mye å by på. Jeg tror vi er det landet i verden med flest fulltidsforfattere, vi har i alle fall like mange som de store verdensspråkene. Det betyr jo også at norsk litteraturpolitikk og norsk språkpolitikk har fungert over lang tid - og det gir oss både variasjon og stor kvalitet, sier Skei Grande som mener det er en stor interesse for norsk litteratur ute i verden nå.

– Det er som Åsne Seierstad sa etter Frankfurt-messen i fjor. Hun hadde sittet med en forhandler, og han sa: Jeg er ikke interessert i å høre om boken din, it’s all about norwegian literature now, just bring it on. Norske bøker selger, vi er i vinden, sier Skei Grande.

Hun understreker at de satser på flere kulturfelt i forbindelse med Frankfurt 2019.

– Vi er også fokusland på filmfestivalen i Berlin og partnerland under Jazzahed i Bremen. For å få nytte av en slik kultursatsning som vi nå gjør, så er det viktig å sentrere slike satsninger knyttet til et land. Det gir oss ekstra tyngde, sier Skei Grande.

Gjesteland i Frankfurt, Bokår i Norge

– Men hva betyr det for de norske leserne, det norske folket, at vi satser så mye på en bokmesse i Frankfurt - og på å oversette så mange bøker til tysk?

– Det vil jo åpne det norske markedet enda mer. Men vi synes også det er viktig å gjenspeile det hjemme. Derfor har vi sagt at neste år er Bokåret, og det ser du også i statsbudsjettet der den store satsningen vår er Bokåret. Frankfurt-satsningen kostet jo 30 millioner, det har vi bevilget for flere år siden. Nå bevilger vi det samme beløpet til et leserprosjekt i Norge, som særlig skal fremme lesing blant barn og unge, sier kulturministeren - som legger til:

– Dessuten er jo også noe av poenget å gi norske forfattere et marked ute, som igjen gjør at de også kan gi ut flere bøker i Norge. Det å få norsk kultur ut er viktig, det meste av kunst og kultur selges jo i det internasjonale markedet. Det å bare satse på en fremtid i Norge, er feil. Skal du virkelig klare å nå ut med kunsten og åndsverkene, må vi være villig til å gå inn på de markedene. Og der er jo Frankfurt en kjempemulighet, sier Skei Grande.

Hun mener også det er en større himmel over denne satsningen - og som har fått folk til å si til henne: «Dette er ikke mulig, Trine» og «Dette er naivt».

– Ja, jeg synes det handler om å stå opp for de liberale demokratiene - som vi ser er under press både i Europa og USA. Det er mange gitte sannheter som det nå plutselig stilles spørsmål ved, og da synes jeg det er viktig å ha allianser mellom de landene som står opp for de verdiene. Derfor mener jeg at å velge Tyskland er en god idé, for det handler om å bygge allianser mellom de vestlige demokratiene, sier Skei Grande til VG.

Erling Kagge sier til VG at han synes det er sprekt gjort å skulle oversette over 210 norske forfattere til tysk dette året.

– Det reflekterer jo interessen for norske bøker som vi har sett noen år, sier Kagge som selv troner øverst på oversettelses-listen: Hans bok «Stillhet i støyens tid» er oversatt til hele 37 språk, og nå skal hans bok «Å gå» snart ut på tysk - og blir det tyske forlaget Suhrkamps største sakprosasatsning i år.

– Jeg tror det har stor betydning at Norge satser slik de gjør. Vi lever i en tid som er rik kulturelt sett, og en periode i norsk historie der kultur og litteratur holder høy kvalitet og virkelig kan hevde seg utenlands.

I år er det Georgia som er gjesteland, og søndag avsluttes bokmessen med en overrekkelsesseremoni - der Norge overtar som offisielt gjesteland. Her skal Åsne Seierstad samtale med den georgiske forfatteren Zurab Karumidze - og det blir musikalsk innslag ved Herborg Kråkevik, Mathias Eick og Kjetil Bjerkestrand.

PS! Det norske slagordet for Frankfurt 2019 er «The dream we carry» og er hentet fra Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen».