Bokanmeldelse: Jørn Lier Horst og Thomas Enger: «Nullpunkt»

Thomas Enger og Jørn Lier Horsts krimsamarbeid er som skapt for store lesermasser.

«Nullpunkt» er første bok ut i det som kan bli en ny, storselgende krimserie.

Nyheten om at Thomas Enger og Jørn Lier Horst hadde skrevet bok sammen slo ned som en kule i bokbransjen tidligere i år, og den nye boken viser tydelig at dette er to forfattere som kjenner sjangeren godt. Lanseringstidspunktet er lagt rett før fellesferien når nordmenn flest har mer lesetid, og hvor thrillerbøker er foretrukne lesevalg for mange. Bokens plot og oppbygging understreker også at forfatterne vet hva de driver med.

Krimthriller Forfatter: Thomas Enger og Jørn Lier Horst Tittel: «Nullpunkt» Forlag: Capitana forlag Sider: 430 sider

Det starter og slutter bokstavelig talt med et smell. Som nyutdannet politimann havner Alexander Blix midt oppe i en gisselsituasjon som skal komme til å prege hans videre karriere. Blix er opptatt av rettferdighet og fremstilles som de svakes forkjemper, ikke ulikt Engers karakter Henning Juul og Horsts William Wisting. Leserne introduseres også for journalisten og kjendisbloggeren Emma Ramm. Hun lever av å dekke kjendisnyheter for nettstedet news.no. Da en stor, norsk kjendis, som akkurat har utgitt sin selvbiografi, ikke dukker opp til det planlagte intervjuet, reiser Emma hjem til henne. Her havner hun midt oppi den største saken hun har hatt i sin karriere. Sammen med Blix og hans kollegaer begynner Emma jakten på det som viser seg å være en seriemorder som har kjente mennesker som mål i sitt drapsspill.

Om forfatterne Jørn Lier Horst er en av våre mestselgende forfattere med sine

krimbøker om William Wisting og barnebøkene Detektivbyrå nr 1 og CLUE-

serien. Bare i 2017 solgte han 400 000 bøker. Thomas Enger har skrevet 5

krimbøker om Henning Juul, serien er solgt til 28 land og han nyter suksess i blant annet Tyskland og England. Enger fikk Uprisen i 2014 for sin ungdomsbokdebut «Den onde arven».

«Nullpunkt» er bygget opp av korte, fortettede kapitler, noe som skaper driv og tempo. Her er også mange gode kapittelavslutninger, samt flere fine overgangermellom de ulike kapitlene. Utover krimsamarbeidet bringer boken lite nytt til sjangeren, men har med de fleste elementer vi kjenner fra den nå så populære seriemorderthrilleren; en utspekulert seriemorder som har kreert et grandiost plot, makabre nedtellinger og hovedpersoner som trues på alt de har kjært samtidig som de jager det ene blindsporet etter det andre. Spesielt troverdig er det ikke, men det er heller ikke en viktig side ved slike thrillere. Her er det spenning og krimunderholdning som skal stå i høysetet, og det lykkes forfatterne stort sett godt med, til tross for at enkelte deler av boken er noe forutsigbare. De forteller effektivt, og krydrer tidvis teksten med fine setninger som « ...han falt bakover. Mot trappene. Mot evigheten».

Artig er det også at de nikker både til seg selv og andre krimforfattere ved å skrive karakterer fra sine tidligere bøker som Nora Klemetsen, Petter Stanghelle og Line Wisting inn i teksten, samt benytter seg av etternavn vi i dag kjenner på populære krimforfattere som Sarenbrant. ”Nullpunkt” finner sin aktualitet i kritikken av nåtidens kjendisdyrking, her er det blant annet en mirakelpredikant som får sitt himmelske pass påskrevet.

Enger og Horst utfyller hverandre som forfattere. Enger har en penn som tidvis går mer i dybden og er ambisiøs når det kommer til plotbygging. Horsts politifaglige bakgrunn, gode observasjonsevne og ro gir flere fine scener. Forfatterne burde imidlertid gjennomført flere runder med korrektur. Upresise setninger som «Hun gråt stille. Hikstet. Skalv» bør ikke forekomme i bøker fra så drevne forfattere. Her er også en logisk brist i en avgjørende scene hvor en karakter forsøker å ødelegge en pc for å fjerne en tekst, fremfor å ta den enkle veien ved å bruke slettetastene. Det savnes dessuten mer følelser i tilknytning til begge karakterene. Vi kommer bedre inn på Emma enn på Blix. I en av bokens siste, nervepirrende scener ligger det for eksempel mye uutnyttet potensial som burde vært brukt for å vise Blixs utvikling gjennom boken og gjøre scenen mer intens.

Forhåpentligvis vil slikt bli vektlagt senere. Horst og Enger har ikke annonsert at de skal skrive flere bøker, men det er trolig at «Nullpunkt» vil selge så godt at det blir aktuelt. Boken virker også å være skrevet med tanke på en internasjonal lansering. Teksten er bygget opp av klassiske grep fra internasjonale thrillere koblet sammen med nordic noir. «Nullpunkt» har få sjangeroverraskelser, men er krim for dem som vil legge virkeligheten til side og bare la seg underholde.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei