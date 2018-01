TIÅRETS MEST SOLGTE: Britiske Jojo Moyes’ «Et helt halvt år» er den boken som har solgt mest i Norge siden 2008. Mer enn Jo Nesbø og alle andre! Ifølge forlaget har boken solgt opp i 600.000 eksemplarer. Nå er hun ute med den tredje boken om Louisa Clark – og VGs anmelder sier at det er bare å finne frem lommetørkle. «For har man først blitt sugd inn i Moyes sitt univers, er det vanskelig å slippe taket.» Foto: Møller, Line

Bokanmeldelse: Jojo Moyes: «Fremdeles meg»

Publisert: 25.01.18 10:26

4

Louisa Clark må finne ut hvem hun er i den tredje og avsluttende boken i Jojo Moyes’ bestselgende «Et helt halvt år»-serie.

Tittel: «Fremdeles meg»

«Fremdeles meg» tar opp tråden der hvor «Etter deg» sluttet: Louisa har akkurat ankommet New York der hun skal være assistent for 28 år gamle Agnes Gopnik – som er gift med en mye eldre mangemillionær. Familien bor storslagent i et ærverdig leilighetskompleks på Fifth Avenue.

Louisa opplever at hun og Agnes har mye til felles, og hun legger sjelen sin i den nye jobben, men snart slår fasaden sprekker. Ting er ikke slik de virker, og mye blir ikke sånn Louisa har tenkt.

Avstandsforholdet mellom henne og Sam blir krevende, for hun møter Wills dobbeltgjenger, Josh, på et ball, og hjemme i England får Sam en ny kollega som er både vakker og villig til å bli bedre kjent med ham.

Det blir med andre ord nok romantikk, hjertesmerte og forviklinger i denne boken også, sammen med store doser humor og varme. Alt skrevet i Moyes’ sjarmerende og lettbente stil.

Noen ganger blir det litt for søtt og koselig, som å drikke kakao og spise melkesjokolade samtidig. Men det er også dette som gjør at mange lesere flokker seg til Moyes’ bøker, og har gjort henne til tiårets mestselgende forfatter i Norge.

Det er herlig og oppslukende til tusen.

Moyes skildrer gjenkjennende og rørende hvordan det kan være å stå med en fot i to verdener. Bokens omslag antyder flere av temaene. Der hvor «Et helt halvt år» utstrålte kjærlighet og lidenskap med sine røde farger, og «Etter deg» var preget av en mer melankolsk og spirituell blåfarge, hinter de gule høstfargene på «Fremdeles meg» til visdom og klarhet.

Fortellingen handler om hvor vanskelig det kan være å finne sin plass i verden og om å finne ut hvem man er. Alt har sin pris. De fleste karakterene har sitt å stri med, mange opplever at livet tar nye veier.

Bokens vendepunkter er imidlertid ikke spesielt overraskende, med noen få unntak er historien forutsigbar og karakterene kjedelig gjennomskuelige. Man kan stort sett gjette seg frem til det meste som skjer og hvordan det vil gå til slutt. I begynnelsen tar det også litt tid før boken engasjerer.

«Fremdeles meg» er likevel en bedre bok enn «Etter deg». Underholdningsfaktoren er høyere og dødpunktene færre. Historien har også en sårere undertone. Louisa fremstår langt mer handlekraftig, og selv om Moyes har annonsert at dette blir siste bok i serien er det nok flere som vil ønske mer når siste side er slukt.

For har man først blitt sugd inn i Moyes sitt univers, er det vanskelig å slippe taket. Det er befriende motstandsløst, gjennomført og hjertefølt. Det er bare å finne frem lommetørkle, sette seg på favorittlesestedet og slå av lyden på telefonen noen timer.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei