TYSK ROMANSUKSESS: Daniela Krien (f. 1975) fikk en stor suksess i hjemlandet i 2019 med sin tredje roman, «Kjærlighet i nødsfall», som er solgt til mange land og nå er ute på norsk. Foto: Maurice Haas / © Diogenes Verlag

En lysende komet. Bokanmeldelse: Daniela Krien: «Kjærlighet i nødsfall»

Daniela Krien er en lysende komet på den tyske bokhimmelen og inntar nå verden. Hun fortjener mange mange lesere i Norge.

Publisert: Nå nettopp

Her er en forfatter som vet å fortelle, hun tegner treffsikre kvinneportretter og skaper usedvanlig gode miljøskildringer.

Daniela Kriens «Kjærlighet i nødsfall» kan enkelt sagt og ytre sett sies å være fem historier om fem kvinner. De har vidt forskjellige liv og ulike skjebner – tilsynelatende. Paula er i bokhandel, Judith er lege, Brida forfatter, Malika er spillelærer og Jorinde skuespiller.

«Kjærlighet i nødsfall» Forfatter: Daniela Krien Sjanger: Roman Oversatt av: Ute Neumann Forlag: Forlaget Press Sider: 269 Pris: 379 kr. Vis mer

De to siste er søstre, men det er mange andre direkte og enda flere finurlige tråder mellom de fem som Daniela Krien nøster opp gjennom boken.

Terningkast 6: Enestående roman!

Velskrevet, med humor og alvor, veves de fem kvinnene sammen. De knyttes opp til hverandre gjennom menn og elskere som kommer og går, gjennom vennskap, gjennom barn, gjennom yrkeslivet, gjennom kriser, tap og seire. Alle skikkelsene og livenes ulike gang – for ikke å si all kjærligheten i nødsfall – gir en flerstemmighet. Sammenbindingene skjer nesten umerkelig, underfundig og med overraskelser for leseren.

«Kjærlighet i nødsfall» havnet på topp 15 av Der Spiegels bestselgerliste da den utkom i Tyskland i 2019 og ble liggende der i et halvt år. Hennes debutbok «En gang skal vi fortelle hverandre alt» ble raskt oversatt til mange språk og filmet. I alt er Kriens bøker utgitt på 18 språk. Da Krien mottok Sächsischen Literaturpreis for boken som nå foreligger på norsk, het det at hun var en fascinerende forfatter som «setter selvsikre kvinner i sentrum».

Vel, her er sannelig også usikkerhet blant kvinnene. Men Krien gir samtidig gode skildringer av kvinnenes yrkesliv og utøvelse, valg de tar, situasjoner de havner i og må løse. I det hele har boken mange gode miljøer, her er detaljskildringer av Leipzig, bygårder, kvartaler, bydeler, friluftsområder – og stemninger fra familiediskusjoner om DDR og Tysklands gjenforening.

Det er fornøyelig og tankevekkende fra familieliv av i dag – og ligger godt an til filmatisering.

Familiekonstellasjoner er godt beskrevet, det være seg mellom mann og kvinne som ektefeller, som hemmelige elskere, som utro partnere. Fra stadig nye vinkler skildres lykke og kjærlighet, skuffelse og svik.

Kan hende er dette en bok som appellerer mest til kvinner – med all sin intimitet. Krien behersker definitivt mannskildringen, men ikke alle menn er beskrevet med samme varme og detaljering som blir kvinnene til del. Ja, en av kvinnene arbeider seg systematisk gjennom mannsprofiler på en datingside og sjonglerer med treff og rask sex. Og når hun blir gravid og skal få utført en abort, er selvsagt legen som attesterer inngrepet en av datene hennes, han som hun stakk av fra da han fortalte at alt var klart og viste fram bilde av en pisk.

Her er rett og slett mye snert. En liten bok dette, men den gir en stor leseopplevelse.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes