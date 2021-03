Foto: Eigil Korsager

Fans tatoverer diktene til Victoria på kroppen

Diktene til Victoria Dalsberget (25) har gjort så sterkt inntrykk på noen av følgerne hennes, at de har gjort dem til en permanent del av kroppen sin.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

I 2015 opprettet Victoria Dalsberget, som da var 19 år gammel, en anonym instakonto hvor hun begynte å legge ut små tekster og dikt.

– Jeg begynte egentlig å legge ut diktene fordi jeg surrer så mye. Jeg tenkte at hvis jeg laster tekstene opp på insta, så er de fortsatt der, selv om jeg mister telefonen, sier Dalsberget, som i dag er 25 år gammel.

– Betyr noe

I løpet av de siste seks årene har følgermassen på Instagram økt til over 40.000. Nå debuterer 25-åringen med diktsamlingen «Du er nok», der hun henvender seg til andre unge jenter. Diktene handler om kroppsfokuset i samfunnet, dårlig selvbilde og manglende selvtillit. Budskapet er at du er god nok som du er.

– Boken er en samling av diktene jeg har fått mest respons på og som jeg tror folk har mest behov for å lese. De handler om det forholdet man har til seg selv, sier forfatteren.

Fra «Du er nok» av Victoria Dalsberget

les også Banalt og voldsomt trøttende! Bokanmeldelse: Isabelle Eriksen: «Innsatt nummer 19/227»

Dalsberget forteller at hun liker Instagram som plattform for å dele tekstene. Der kommer responsen umiddelbart, i form av kommentarer, delinger og private meldinger.

– Det har gjort at jeg skjønner at ≈, sier hun.

25-åringen får meldinger på Instagram fra folk som forteller at de er takknemlige for at hun setter ord på noe de ikke klarer å sette ord på selv.

Tatoverer diktene

Gjennom årene har det også dukket opp bilder fra folk som har tatovert ordene hennes på kroppen. Dét gjør at Dalsberget føler seg ydmyk og takknemlig.

– Tatoveringene forteller folks historie. Hvis det jeg skriver kan være med på å fortelle noe om folk, er det en veldig fin tanke. Det betyr ekstra mye når de forteller historien som ligger bak tatoveringen. Det er ikke alltid de er slik jeg tenkte da jeg skrev diktet, men tekstene passet likevel til deres livshistorie, sier hun.

Se noen av tatoveringene her:

forrige













fullskjerm neste «Diamanter er steiner som ikke mistet håpet»

Responsen fra følgerne betyr mye for Dalsberget.

– Den gir en drivkraft og motivasjon til å skrive videre. Det føles mer betydningsfullt da.

Etter noen år som anonym poet på internett bestemte Dalsberget seg for å bruke sitt eget navn.

– Jeg var ikke anonym fordi det var skummelt å stå frem med navn, men jeg tenkte at den jeg er ikke er så viktig. Og så var jeg redd for at folk skulle tenke at det er selvbiografisk, at hver gang jeg skriver «jeg», handler det om meg. Det er ikke bestandig tilfellet, sier hun, og legger til at det bare har vært positivt å stå frem med identiteten sin.

Trygve Skaug som forbilde

Selv liker forfatteren best diktene som handler om det dagligdagse, de som ikke er så høytsvevende. Hun har alltid likt å lese og skrive, men at hun ikke alltid har visst at det var dikt hun skulle skrive.

Fra «Du er nok» av Victoria Dalsberget

– Jeg tror at folk kan oppfatte dikt som sjanger som litt slitent og oppbrukt, at man må være litt smart for å forstå det.

Trygve Skaug er forbildet. Også han deler poesi på Instagram, for over 186.000 følgere. Dalsberget mener at hans dikt har vært med på å tilgjengeliggjøre sjangeren for flere.

– Han er en stor inspirasjon, sier hun.

– Har du selv en favorittbok?

– Jeg er en sucker for barnebøker, særlig Roald Dahl. Historiene egner seg like godt for voksne som for barn, språket er enkelt, og karakterene tidløse. Det er veldig fascinerende.