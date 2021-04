FORKLARTE SEG: Jørn Lier Horst forklarte seg i retten i dag. Han er saksøkt av sitt tidligere forlag Gyldendal og Lydbokforlaget. I bakgrunnen: Advokat Jon Wessel-Aas (f.v.) og rettslig medhjelper Carsten Smith Elgesem. Foto: Tore Kristiansen

Jørn Lier Horst ut mot motpartens advokat: − Han formulerte oppsigelsen

Temperaturen steg betraktelig i rettssaken mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal/Lydbokforlaget da Lier Horst avslørte hvem han mener skrev oppsigelsen det nå strides om.

I sin forklaring hevder Jørn Lier Horst at den som formulerte oppsigelsen som Gyldendal og Lydbokforlaget bestrider, er advokat Mathias Lilleengen som sitter på den andre partens side i rettssalen. Mathias Lilleengen reagerer kraftig på Jørn Lier Horst forklaring og sier til VG i pausen at dette er direkte feil. Les hans tilsvar lenger ned i saken.

Lilleengen representerer Forleggerforeningen som er saksøkerne Gyldendal og Lydbokforlagets partshjelper i rettssaken. Han har også tidligere i saken representert Lydbokforlaget og Gyldendal direkte.

Det store spørsmålet i rettssaken mellom Lydbokforlaget/Gyldendal og Jørn Lier Horst er:

Hadde Jørn Lier Horst rett til å si opp lydbokkontrakten med forlagene og dermed ta tilbake rettighetene sine – for så å spille inn lydbøkene sine på nytt?

Lydbokforlaget og Gyldendal mener at det kan han absolutt ikke – og det er derfor de har gått til sak.

Men det var nettopp dette Jørn Lier Horst fant ut at han kunne gjøre. Det vil si: Ifølge Jørn Lier Horst var det Mathias Lilleengen som fant ut hva han og Strawberry Publishing kunne gjøre:

– Det var han som formulerte oppsigelsen, sa Jørn Lier Horst i retten.

REAGERER: Ifølge Jørn Lier Horst var det Mathias Lilleengen (i midten), som representerer den andre siden i rettssaken, som skrev oppsigelsen det nå strides om. Dette reagerer Lilleengen kraftig på. Til venstre: Einar Ibenholt, strategisjef i Gyldendal, og til høyre: Advokat John S. Gulbrandsen. Foto: Tore Kristiansen

Lilleengen: - Stemmer ikke

– Nei, det stemmer absolutt ikke – som det også kom frem i utspørringen av Horst, så har jeg aldri snakket med Horst før, skriver Lilleengen i et tilsvar sendt på e-post til VG i rettssakens pause.

Han reagerer kraftig på Jørn Lier Horsts forklaring - og sier det kun dreier seg om generell bistand han har gitt Magnus Rønningen som sammen med Horst er eier i Strawberry Publishing og som på det tidspunktet var medlem av Forleggerforeningen.

– Jeg har ikke vurdert den konkrete saken for verken Horst eller Strawberry. Jeg har ikke rådet Horst eller noen andre om å si opp Lydbokkontrakten, sier Lilleengen til VG.

VG følger saken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes videre her. Rettssaken går i Oslo tingrett tirsdag, onsdag og torsdag.

Lier Horst sa under ed i retten at Lilleengen skisserte løsningen på hvordan de kunne si opp kontrakten.

– Jeg hadde rådført meg med mitt eget forlag Strawberry – som igjen tok opp spørsmålet med Forleggerens juridiske rådgiver, nemlig Lilleengen. Han skisserte en løsning som i korte trekk gikk ut på at hvis forlaget ikke gjør det det skal etter lydbokkontrakten vil forfatteren kunne si opp kontraktene og ta tilbake rettighetene til innleste bøker, forklarte Jørn Lier Horst.

Løsningen handler om det som Gyldendal/Lydbokforlagets advokat John S. Gulbrandsen i går omtalte som et «smutthull i kontrakten» som Strawberry publishing og Jørn Lier Horst «utnyttet til sin fordel».

– Lier Horst tjent med å skape splid

Da partshjelpers advokat Mathias Lilleengen spurte ut Jørn Lier Horst i retten, tok han opp dette og spurte:

– Bare for å klargjøre: Har vi noen gang hatt kontakt?

– Nei. Det er forlaget Strawberry publishing og Magnus Rønningen som har hatt dialogen med deg - og jeg har fått dette videresendt, svarte Lier Horst.

Men Lilleengen forklarer til VG at det som faktisk er formidlet er generell juridisk bistand som Strawberry hadde rett til som medlem av Forleggerforeningen.

– De er i henhold til Forleggerforeningens rammeavtale som gir medlemsforlag i Forleggerforeningen rett til inntil 3 timer juridisk bistand fra mitt firma. Strawberry var medlem i Forleggerforeningen i første halvdel av 2020, og hadde følgelig krav på slik generell bistand den gangen. Strawberry meldte seg ut av Forleggerforeningen rundt samme tid som konflikten mellom Horst og Gyldendal/Lydbokforlaget spisset seg til, sier Lilleengen som forstår hvorfor dette nå dukker opp.

– Vi står midt i en rettssak hvor Horst og forlaget hans Strawberry er tjent med å skape splid om hvordan forlagsbransjen forstår lydbokkontrakten.

SAKSØKT: I går startet rettssaken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst (51) i Oslo tingrett. Det er satt av tre dager til saken. Her Lier Horst (f.h) og advokat Jon Wessel-Aas. Foto: Tore Kristiansen

Fortvilet situasjon

Jørn Lier Horst forklarte at det hele startet med en «fortvilet situasjon»:

– Som forfatter ønsket jeg å bli lest av flest mulig. Men her opplevde jeg at Lydbokforlaget og Gyldendal hindret meg i det ved å ikke slippe mine lydbøker for strømming hos andre tjenester.

– På mange måter har Lydbokforlaget og Gyldendal fremprovosert oppsigelsen og er selv skyld i at de mister rettighetene til mine lydbøker, sa Lier Horst.

Til VG utdyper han at det er spesielt at han nå møter Mathias Lilleengen i retten.

– Det er jo spesielt at han har vært med på å formulere oppsigelsen, for i retten blir jeg jo møtt av en nærmest samlet forlagsbransje som mener at den kontrakten ikke er oppsigelig. At Lilleengen var med på å gi oss råd om hvordan vi kunne si opp avtalen, er jo med på å vise at den bastante holdningen til Gyldendal og Lydbokforlaet om at den ikke kan sies opp, ikke står så støtt likevel, sier Lier Horst til VG.

Overrasket over oppsigelsen

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget sa i sin forklaring onsdag formiddag at hun ble veldig overrasket da oppsigelsen fra Jørn Lier Horst kom i april i fjor – og at hun særlig reagerte på at det var forlagets aktivitetsplikt som var årsaken til at han mente kontrakten kunne sies opp.

STRØMMESJEF: Ann-Kristin Vasseljen er forlagssjef i Lydbokforlaget som forklarte at Jørn Lier Horst er den forfatteren som tjener aller mest på strømming gjennom tjenesten Fabel. Foto: TORE KRISTIANSEN

Kort forklart handler det om denne setningen i kontrakten der det heter at lydbokavtalen kan sies opp av begge parter etter at det er gått minst fem år – «med mindre det er solgt minst 300 eksemplarer det siste året».

I rettssaken er det brukt mye tid på å oppklare at dette ikke bare dreier seg om fysiske CD-er, men også stykksalg av lydfiler. Men ikke strømming av bøker - som nå har overtatt lydbokmarkedet.

– Jeg ble overrasket over at han brukte akkurat dette. For Jørn Lier Horst er en av forfatterne vi har jobbet mye med. Vi har brukt mye markedsføringsmidler på ham. Han er en av våre bestselgerforfattere.

Det ble også en noe forvirret diskusjon i retten hvorvidt det faktisk var solgt over 300 titler på noen av lydbøkene - noe som kan bli et viktig argument i prosedyrene. Jørn Lier Horst har jo nettopp sagt opp avtalen på grunnlag av at det ikke hadde skjedd.

Krever nær 1 million i erstatning

Det er Jørn Lier Horst som er saksøkt, men han har også kommet med et motsøksmål der han krever erstatning.

– Det jeg krever er at saksøkerne erstatter tapt inntekt for de nyinnspilte bøkene som jeg ville hatt fra Storytel etter 29. oktober i fjor - hvis ikke Lydbokforlaget hadde lagt press på Storytel for å hindre distribusjon. De nyinnspilte bøkene ble også lagt ut for stykksalg hos ARK.no og Tanum, men ble fjernet etter at det sto i VG at Lydbokforlaget ville kontakte alle salgsledd med beskjed om at omsetning ville være ulovlig.

Summen han har kommet frem til er:

– Et nøkternt anslag er at jeg ville hatt en månedlig inntekt på 160 000 fra Storytel fra og med november 2020. Fram til og med april 2021 vil det utgjøre 960.000 kroner, sa Lier Horst i retten.

Dette er saken

For første gang i historien saksøker Gyldendal en av sine forfattere.

Sakens kjerne er: Jørn Lier Horst har spilt inn nye utgaver av åtte lydbøker som Gyldendal og Lydbokforlaget mener de fortsatt har rettighetene til. Lydbøkene er lagt ut for salg og strømming, men Gyldendal og Lydbokforlaget mener dette er ulovlige kopier av lydbøker.

Derfor går de nå til sak mot sin egen forfatter - og de krever at lydbøkene forbys og trekkes fra markedet. De krever også erstatning.

Jørn Lier Horst kaller dette forfatterfiendtlig og mener han er i sin fulle rett til å ta tilbake rettighetene sine og selge disse bøkene. Nå krever han også erstatning fra Gyldendal/Lydbokforlaget for å ha lidd økonomisk tap som følge av tvisten.