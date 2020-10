ÅPEN OG SKARP: Mange kjendisbøker føles ofte formålsløse. Det gjør ikke Sophie Elise Isachsens ferske bok «Ting jeg har lært», mener VGs bokanmelder. Foto: Line Møller

Skarpt om skam og fitte. Bokanmeldelse: Sophie Elise Isachsen «Ting jeg har lært»

«Ting jeg har lært» vil kunne utfordre mange av fordommene som finnes der ute om «Norges farligste forbilde».

«Ting jeg har lært» er Sophie Elise Isachsens tredje bok, og kan i likhet med de to forrige plasseres i selvbiografisjangeren. Boken handler åpenbart nok om ting Isachsen har lært, både i kraft av å være ung og usikker, en rolle mange kan kjenne seg igjen i, og gjennom sin helt særegne rolle som Norges tidvis mest omdiskuterte kjendis.

Boken er delt inn i kapitlene «Ting jeg har lært om…» å huske, forbilder, influensere, sex, kjærlighet, anger, intimitet og å elske. Alle emnene er ikke nødvendigvis like interessante, men Isachsen skriver like fullt godt om dem alle.

FAKTA: «Ting jeg har lært» Forfatter: Sophie Elise Isachsen Sjanger: Selvbiografisk Forlag: Strawberry publishing Pris: 339 kr. Vis mer

Det som skiller Isachsen fra egentlig alle andre bloggere og deres forsøk på å skrive memoarer, er at hun faktisk tør å gå dit man må gå for å kunne gi sitt eget blikk på seg selv betydning for andre, utover å kun produsere sladder.

Skam er et gjennomgående tema i «Ting jeg har lært», begrepet nevnes nesten 60 ganger i den drøyt 250-sider lange boken. Hun har tidligere vært åpen om sine mange plastiske operasjoner, som igjen har vært med på å gi henne tittelen «Norges farligste forbilde».

At hun opp igjennom har knyttet enorme mengder skam og angst til egen kropp skriver hun særlig godt om i en sekvens om sitt eget altoppslukende hat til bloggeren Voe, som i Isachsen øyne var alt hun selv følte hun ikke var – da først og fremst i kraft av å være «naturlig pen».

Å rette flomlys mot lammende skam og mot de nedrige reaksjonene usikkerhet kan gi, er et modig prosjekt.

«Jeg skriver dette fordi det hjelper å høre historier som ligner på vår egen, det fjerner en bit av skammen. Jeg har levd mesteparten av mitt liv i skam; skam for at jeg liker jenter, skam fordi jeg liker glamourmodeller, skam fordi jeg er Norges farligste forbilde, og skam seksuelt», skriver hun i boken.

FORFATTER: Her er Sophie Elise fotografert i forbindelse med bokutgivelsen av «Ting jeg har lært». Foto: Kristian Engelsen

Og Sophie Elise har helt rett i at å dele den typen historier hun gjør, vil kunne virke helende for andre.

Isachsen går særlig i dybden på seksualitet - det er vel kun ett ord som dukker opp mer i denne boken enn skam, og det er: Fitte.

Det virker muligens banalt og vulgært for noen, men hun forklarer den hyppige bruken av ordet som et forsøk på å ta tilbake et begrep som har gitt henne mye ulykke opp gjennom. Skammen over hvordan Isachsen har sett ut nedentil har preget langt flere sider ved hennes liv enn hva mange umiddelbart vil klare å se for seg, og hun evner å skrive om de forskjellige sidene ved denne veldig private skammen uten at det føles som kikking, det føles først og fremst som nettopp viktig lærdom.

Isachsens tanker omkring kvinnefrigjøring skurrer dog litt. Hun skriver blant annet i boken om glamourmodeller (som hun elsker) at «så snart hun tar makt over seg selv, så snart kvinnen er den som sitter i førersetet og bestemmer seg for å tjene penger på sin egen seksualitet – da er hun dum.»

Glamourmodeller er selvsagt ikke dumme, men det er heller ikke slik at de alle alltid har sittet med all makt og hatt et så bevisst forhold til sine egne handlinger som Isachsen tilsynelatende ønsker å fremstille det som i sin tekst. Å løfte dem frem som nærmest det fremste symbolet på en frigjort, skamløs kvinne blir i overkant enkelt.

Mange, om ikke de fleste, kjendisbiografier som pumpes ut føles ofte formålsløse. Det gjør ikke «Ting jeg har lært».

Noen ganger oppsummeres kapitlene på vel oppramsende og selvinnlysende vis, men boken byr samtidig på en hel rekke skarpe observasjoner om skammens altoppslukende vesen, og vil kunne utfordre mange av fordommene som finnes der ute om Sophie Elise.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

