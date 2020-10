GODE VENNNER: Dan Børges gode venn Dag Kullerud har skrevet biografi om Dan Børge - og som «et hyggelig gjensyn med en glad gutt fungerer den helt utmerket», skriver VGs anmelder. Foto: Aschehoug (utdrag fra bokomslag)

Et lojalt venneportrett. Dag Kullerud: «Fenomenet Dan Børge»

Biografien om Dan Børge er blitt en sympatisk bok om en sympatisk kar - men alt i alt en temperaturløs affære.

Det er et poeng nesten for godt til å være sant: Dan Børge Akerø er født i Nykøbing Mors på Jylland. Dermed deler han fødeby med Aksel Sandemose, som ga hjembyen det fiktive navnet Jante da han skrev sin legendariske jantelov. Hovedessensen i loven er som kjent at du ikke skal tro du er noe, og at du ihvertfall ikke skal tro du er bedre enn oss andre.

Dan Børge Akerø må sies å være skyldig i å ha brutt samtlige av jantelovens ti bud. Og det med smittende humør og stor entusiasme.

Tygg litt på tallet 2,7 millioner.

Så mange seere nådde underholdningsprogrammer LørDan på det meste da det ble sendt i årene 1987 til 1991. Og det var selvsagt ingen tilfeldighet at det tok sitt navn etter programlederen. For ikke bare traff Dan Børge Akerø tidsånden i denne sen-jappetiden, han var selve tidsånden.

På samme måte som han ga identitet og særpreg til alle de andre TV-programmene han ledet. Fra SenFredag i 1986 til Quizdan tredve år senere.

Nettopp dette tidstypiske med Dan Børge Akerø er noe av det mest interessante med denne boken. Hvordan han speiler sin egen tid, fra starten som venstreorientert sosiologistudent og Latin-Amerika-spesialist på 1970-tallet, via en lærerik periode som nyhetsjournalist i Dagsrevyen, til han står frem som selve talkshowkongen på 1980-tallet. Et slags hyperenergisk lykketroll i posete dress og glade krøller - nærmere selve sinnbildet på åttiårene er det vanskelig å komme.

Forfatter Dag Kullerud legger på ingen måte skjul på at han og Dan Børge er gamle og gode venner, og han har skrevet et vennligsinnet og lojalt portrett, åpenbart i tett samarbeid med objektet selv.

Noen ganger kan kameratene bli i overkant ivrige etter å glatte over konflikter og strid. Særlig gjelder dette den turbulente tiden rundt oppstarten av TV2, da Akerø gikk fra NRK til stillingen som programredaktør i den kommersielle utfordreren.

Samtidig er dette også noen av de mest interessante sidene i denne boken; vår nære mediehistorie speilet gjennom en så sentral aktør som Dan Børge Akerø.

Vi kommer kanskje ikke helt inn under huden på mannen Dan Børge, til det virker hele bokopplegget for kontrollert og forsiktig. En nokså opplagt parallellføring med med Jan Kjærstads romanfigur Jonas Wergeland fra «Forføreren» blir heller aldri skikkelig gjennomført som litterært hovedspor.

Slik blir denne boken en litt temperaturløs affære, rensket for saftige anekdoter og etsende personkarakteristikker. Men som et hyggelig gjensyn med en glad gutt fungerer den helt utmerket.

Janteloven ble ihvertfall aldri den samme igjen etter Dan Børge.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

