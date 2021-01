PERSONLIG: Alex Schulmans forrige bok «Glem meg», som handlet om hans mors alkoholisme, ble kåret til «Årets bok 2017» av Bonniers Bokklubbar i Sverige. Nå er han ute med en roman - med samme tema. Foto: Thron Ullberg

Hvordan overleve en barndom? Bokanmeldelse: Alex Schulman: «Overleverne»

Mannen bak en av Sveriges største podcaster, Alex Schulman, forteller innsiktsfullt, men sprikende om hvor kort avstanden kan være mellom kjærlighet og hat innad i en familie.

Publisert: Nå nettopp

Alex Schulman slo seg først opp i Sverige som kontroversiell kjendisblogger, Se&hør-journalist, Paradise Hotel-programleder og etter hvert podcast-stjerne.

Podcasten «Alex og Sigge», som han lager sammen med Sigge Eklund, har gjennom de siste ti årene etablert seg som en av Sveriges største. De siste årene har Schulman også fått mye oppmerksomhet for å ha skrevet et knippe svært gode selvbiografiske beretninger om familie og oppvekst.

Hans forrige bok «Glem meg», som handlet om hans mors alkoholisme, ble kåret til «Årets bok 2017» av Bonniers Bokklubbar i Sverige.

les også Sjekk ut «Glem meg»: Hjerteskjærende fra Sveriges største podcaststjerne

«Overleverne» åpner med tre brødre som slåss på et torp et øde sted i Sverige, så voldsomt at politiet blir tilkalt. Hvordan havnet de der? Og hvorfor sloss de? Det er spørsmålene boken førsøker å nøste opp i, mens romanen hopper frem og tilbake i tid. Annen hvert kapittel beveger seg enten fremover i barndom, eller bakover gjennom et døgn i nåtid.

Denne hoppingen i tid er ambisiøs og virker i starten fiffig, men oppleves etter hvert mest som rotete.

Historien fortelles via mellomste bror Benjamin sine øyne. Gjennom hans barndomsminner males et bilde av en dysfunksjonell familie, der foreldrene benytter sommerferiene på torpet til å drikke seg fjerne, så fjerne at brødrene stort sett må passe på seg selv (noe de ofte ikke klarer). Samtidig bærer hele familien på en ikke-uttalt sorg som legger seg som en ekstra teppe av stillhet og distanse mellom barn og foreldre, og mellom brødrene selv.

les også Intervju: Alex Schulman mener moren begikk det absolutte svik

For Schulmans følgere lyder nok en del av dette kjent. Og det er det. «Overleverne» blir omtalt av forlaget som Schulmans første roman, men ganske kjapt i lesingen kan man kjenne igjen flere selvbiografiske elementer som Schulman tidligere har fortalt om i både podcasten og i de andre bøkene sine.

Forholdet mellom de tre brødrene. Somrene på torpet. Morens alkoholisme. Navnene er endret, men scenene er like.

Og i disse klarer Schulman på godt vis å fange sin oppvekst, med tidstypiske koloritter av omgivelser og stemning. Forholdet mellom brødrene er særlig interessant skildret. Hvordan kan tre søsken respondere så forskjellig på en oppvekst de alle har delt? Hvordan kan en hendelse oppleves som et traume for en bror, mens de andre ikke en gang kan huske at den har hendt? Som voksne er alle brødrene åpenbart preget av barndommen, men på svært forskjellig vis.

Fått med deg? Forfatteren som solgte mest i Norge i fjor

Men formidlingen spriker. Schulman skriver lyrisk i noen partier, men er langdryg og uengasjerende i andre. Noen ekstra runder med oppstramming av manus ville definitivt gjort seg, for leseropplevelsen av «Overleverne» er så varierende at jeg flere ganger ikke ville legge fra meg boken, mens jeg i andre deler slet med å komme meg gjennom.

Helt mot slutten kastes det dessuten inn et voldsomt plot twist, som egentlig kun føles overflødig - det tilfører ikke historien noen tyngde den eventuelt måtte mangle, men føles mest som et litt panisk grep fra forfatterens side.

«Overleverne» er i utgangspunktet en innsiktsfull historie om hvor kort avstanden kan være mellom kjærlighet og hat innad i en familie, og om hvordan virkeligheten er relativ for oss alle. Men den fortelles på en tidvis trøttende måte.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm