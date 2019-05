50 ÅR: Erlend Loe fylte 50 år i går - og feiret med å gi ut boken «Helvete». Foto: Terje Bringedal

50 år og til helvete! Bokanmeldelse: Erlend Loe: «Helvete»

Erlend Loe markerer 50-årsdagen sin med å gå nedenom og hjem.

Dagens bursdagsbarn har for lengst etablert seg som kongen på haugen her hjemme når det gjelder absurd, for ikke å si lettete surrealistisk humor. Et foreløpig høydepunkt var fjorårets roman «Dyrene i Afrika», der han lykkes med å skrive avvæpnende humoristisk om noe så tabubelagt som dyresex - med et viktig budskap i bunn.

Roman Forfatter: Erlend Loe Tittel: «Helvete» Forlag: Cappelen Damm Illustrert av Kim Hiorthøy Sider: 136 Pris: 349,- Vis mer vg-expand-down

«Helvete» holder ikke helt samme nivå, men gir likevel mye moro til lesere med sans for Loes sarkastiske og tidvis perfide humor.

Møt Rakel, nyskilt og i full fart mot de 50 hun også. Skilsmissen har medført at hun måtte flytte fra eneboligen, og nå skal venne seg til sin nye boligsosiologiske status som «rekkehusmenneske». Med alt det medfører av statustap og kulturell tilpasning.

Dagene går ellers sin trauste gang med eller uten barn, organisert etter partalls- og oddetallsuke-prinsippet. Rakel er på ingen måte fri for verken hevnlyst eller bitterhet over sin egen skjebne, og en vei ut av dette blir å fyke løs på den triste rekkehushagen.

Så går det ikke bedre enn at hun spar seg ned til et lokk, og under der åpenbarer det seg en trapp. En trapp som bokstavelig talt viser seg å føre lukt til helvete.

Nysgjerrig som hun er, kan ikke Rakel motstå invitasjonen til et turistbesøk. En så interessant erfaring at hun snart vender tilbake, og sannelig forelsker hun seg hodestups i selve Satan. Ein satan som skriv og pratar nynorsk, veit du!

Satan har ellers en svært krevende jobb med å administrere de endeløse avstraffelsene av innbyggerne i helvete. Her kokes, brennes og drepes det så det ryker.

Herfra og ut kommer Erlend Loe for alvor til sin rett som blødmenes konge. Rakel synes Satan har «svekkede sjelsevner», og hun tar et oppgjør med hans «gammeltestamentlige oppgulp». Mens søsteren hans, Gud, virker «empatisvekket». Vi får også møte Guds sønn Jesus, et nerveplaget offer for morens feilslåtte oppdragelse, og resultatet av en dysfunksjonell famille.

Morens forhold til Den hellige ånd var preget av mye vold, får vi vite.

Når Satan først gjør alvor av å flykte fra helvete sammen med sin Rakel, viser han seg overraskende tilpasningsdyktig til rekkehuslivet. Han er jo en mann med «stor varme og et djevelsk vidd».

«Helvete» vil neppe bli stående som noe hovedverk i Erlend Loes litterære produksjon. Men humrefaktoren er høy nok til at den er verdt de få timene det tar å lese denne lille boken, naivistisk illustrert av Kim Hiorthøy.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 25.05.19 kl. 12:48 Oppdatert: 25.05.19 kl. 13:07