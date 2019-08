NESTEN OVERTALT: David Lagercrantz (56) førte sammen med Norstedts forlag Stieg Larssons «Millennium»-serie videre - og ble forsøkt vervet av Petter Stordalen til Strawberry Publishing. Foto: Cato Lein

Millennium-forfatter til VG: Petter Stordalen kuppet Stieg Larsson-rettighetene

I lengre tid har Petter Stordalen og Strawberry Publishing prøvd hardt å verve David Lagercrantz til sitt forlag – samtidig som de jobbet for å sikre seg rettighetene til å videreføre Stieg Larssons «Millennium»-serie om Lisbeth Salander.

Det forteller David Lagercrantz til VG på telefon fra USA. Der er han på lanseringsturné for sin tredje og aller siste bok om nettopp Lisbeth Salander, «Hun som må dø», som kommer ut på norsk 13. september.

– Ja, det har vært fullt kaos den siste tiden, sier han.

«Hun som må dø» er skrevet som en avslutning på Stieg Larssons Millennium-serie som har vært en gigantsuksess i hele verden – noe også David Lagercrantz’ tre bøker i serien har vært.

Men så er det kanskje ikke slutt likevel: For alt tyder på at det kommer flere bøker i Millennium-serien – og da med en helt ny forfatter. Nå forteller David Lagercrantz om spillet i kulissene, kaoset – og at det er Petter Stordalen som har sikret seg «Millennium»-rettighetene.

– Det er mulig ikke alle kontrakter er skrevet under, men det er ingen tvil om at det er Stordalen som har rettighetene og som kommer til å gi ut Millennium-bøker fremover, sier Lagercrantz til VG.

VG har også vært i kontakt med flere kilder som bekrefter dette. Strawberry Publishing ønsker ikke å kommentere saken.

Lagercrantz innrømmer at han nesten lot seg friste av Petter Stordalens mange forsøk på å overtale ham til å forlate Norstedts forlag.

– Ja, herregud, jeg elsker jo Petter. Jeg ble fristet av alle hans storslagne planer og ble sjarmert så mye at jeg begynte å tenke: Kanskje dette ikke er så dumt. Jeg har hatt det veldig morsomt med Petter, det er lenge siden jeg har vært så beruset som under en av våre middager. Petter er entusiastisk og «larger than life», og hans inntreden i svensk og norsk bokverden har vært en vitamininnsprøytning, mener Lagercrantz.

Men det han ikke visste var at Petter Stordalen og Strawberry samtidig drev forhandlinger om Stieg Larsson-rettighetene, som eies av Stieg Larssons bror og far gjennom selskapet Moggliden AB - og som forvaltes av Lagercrantz’ agentur.

HATET AV ALLE: David Lagercrantz har tidligere uttalt til VG at han følte at han ble hatet av alle da den første boken, «Det som ikke dreper oss», kom ut i 2015, men så snudde vinden: Boken ble en av verdens mest solgte med sine 6 millioner solgte eksemplarer i 2015. Foto: Cato Lein

I sommer sa Moggliden og agenturet opp samarbeidet med forlaget Norstedts, som har utgitt alle seks Millennium-bøkene, uten å gi beskjed til Lagercrantz. Da han senere fikk vite dette av sin redaktør på Norstedts, gikk det opp noen lys for ham.

– Jeg fikk jo sjokk – og tenkte «er dette en slags felle?» Skulle Stordalen få alt, både rettighetene og meg? Ingen fortalte meg et kvekk før jeg traff min redaktør Eva Gedin. Hun sa: Nå har de tatt rettighetene fra oss.

På det tidspunktet var han overbevist om at det ikke kunne dreie seg om Stordalen, men nå sier han:

– Det var Stordalen fra begynnelse til slutt. Han har rettighetene, og det er bare å si: Grattis! Helt ærlig så ønsker jeg ham lykke til og håper de gjør noe morsomt med Lisbeth. Vil de ha noen gode råd, så gir jeg gjerne det, sier Lagercrantz – som understreker at det ikke er Stordalen han er sint på.

KUPPET: Hotelleier og investor Petter Stordalen sitt forlag Strawberry Publishing har sikret seg rettighetene til den siste boken i Millennium-serien «Hun som må død». Foto: Hallgeir Vågenes

– Nei, jeg vil ikke laste ham. For meg var det en smell å bli ført bak lyset av mitt eget agentur. Mine nærmeste mørkla dette for meg, og det førte nesten til en personlig krise for meg. Derfor starter jeg nå mitt eget agentur, forteller Lagercrantz.

Magdalena Hedlund i Hedlund literary agency sier til VG at hun er lei seg for dette:

– David og jeg har hatt et utrolig givende og morsomt samarbeid – og det var aldri meningen at han skulle føle seg ført bak lyset. David hadde for lenge siden bestemt seg for å skrive tre bøker i Millennium-serien, ikke mer. Men uansett skulle han ha vært den første til å få informasjon og bli involvert i diskusjoner der noe konkret kunne formidles. Jeg er lei for at han kjenner seg sveket, og jeg kommer til å savne vårt samarbeide, sier Hedlund til VG.

Selv om Lagercrantz ga tydelig beskjed til Petter Stordalen om at han ikke ville skrive flere Millennium-bøker, fortsatte Stordalen å overtale Lagercrantz – og skal ha lagt en stor pengesum på bordet for å gå over til Strawberry.

– Han var interessert i mitt forfatterskap og andre bøker. Men det finnes saker som er verdt mer enn penger. For meg var det viktig å fortsette min nære relasjon til redaktør Eva Gedin på Norstedts - som virkelig har forvaltet Millennium-rettighetene på en helt fantastisk måte. Og i tillegg ville jeg fortsette mitt gode samarbeid med Gyldendal i Norge når det gjelder utgivelse av mine neste tre bøker, forteller Lagercrantz.

Nylig ble det nemlig kjent at Lagercrantz skal skrive tre bøker i en helt egen krimserie – med et univers han har skapt selv. Norstedts skal gi ut i Sverige, her snakker vi også om store pengesummer, og denne uken ble det klart at Gyldendal har sikret seg de norske rettighetene. Det pågår budrunder på serien flere steder i verden mens dette skrives.

– Det føles utrolig deilig å ha noe annet, noe eget på gang, sier Lagercrantz, som hadde sitt gjennombrudd som forfatter med «Syndefall i Winslow», en roman om matematikeren Alan Turing, og biografien om Zlatan, «Jeg er Zlatan». I 2013 ble det kjent at han skulle føre Stieg Larssons litterære arv videre og skrive om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist. Det ble baluba, særlig i Norge, der forfattere som Jørn Lier Horst og Tom Egeland gikk hardt ut og kalte det smakløst og skandaløst at en annen forfatter skulle skrive en fortsettelse på Larssons verk.

La oss bare nevne i denne sammenheng at både Jørn Lier Horst og Tom Egeland nå tilhører Strawberry-familien – som nå skal finne en ny forfatter til å skrive videre på «Millennium»-serien.

David Lagercrantz sier at han på mange måter er stolt over at noen ønsker å fortsette det hele.

– Ja, faktisk. Jeg er stolt over å ha skapt muligheten til at dette kan fortsette. Nå vil vi kanskje få en utenlandsk forfatter av «Millennium»? Eller en kvinne? Jeg har sagt at Lisbeth Salander tilhører evigheten, og det sier jeg gjerne igjen. Jeg er stolt over at det fortsetter.

