DØD: Maj Sjöwall ble 84 år. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Beck-forfatter Maj Sjöwall er død

Den svenske forfatteren Maj Sjöwall (84) er død etter lang tids sykdom, skriver Aftonbladet.

Oppdatert nå nettopp

Det er forlagssjefen Ann-Marie Skarpt som opplyser om dødsfallet til nyhetsbyrået TT.

Sjöwall anses som en av den moderne krimlitteraturens pionerer. Det svenske forfatterteamet og ekteparet Maj Sjöwall og Per Wahlöö gav ut sin første bok for over 50 år siden, og har siden skrevet en rekke kriminalromaner.

De skrev blant annet ti kriminalromaner om politietterforskeren Martin Beck, som ble oversatt til 40 språk.

Bøkene ble senere omgjort til en TV-serie med stor suksess, også på norske TV-skjermer. De ble også filmatisert en rekke ganger.

I de siste sesongene av TV-krimen har den norske skuspilleren Kristofer Hivju, kjent fra blant annet Game of Thrones, figurert i rollen som Becks medarbeider Steinar Hovland.

Rett etter nyttår ble det bekreftet at det spilles inn fire nye Beck-filmer til TV. De har ventet premiere til høsten.

Publisert: 29.04.20 kl. 17:14 Oppdatert: 29.04.20 kl. 17:30

Mer om Krimlitteratur Bok

Fra andre aviser