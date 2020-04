TOK TID: Kate Elizabeth Russell (35) brukte 18 år på å skrive romanen «Min mørke Vanessa». Nå blir den utgitt i 25 land. Foto: Elena Seibert

Skuffende snakkis. Bokanmeldelse: Kate Elizabeth Russell: «Min mørke Vanessa»

Årets store boksnakkis er sterk kost. Men den lever dessverre ikke opp til forhåndshypen.

Trine Saugestad Hatlen

Nå nettopp

Sjelden har vel bok-verdenen vært vitne til at en debutbok fra en ukjent forfatter har blitt en så stor snakkis som denne. Utallige artikler har blitt skrevet om «Min Mørke Vanessa». De amerikanske forlagenes budkrig resulterte i et millionforskudd for forfatter Kate Elizabeth Russell, og boka ble valgt ut til selveste Oprahs bokklubb.

Så dukket et par kontroverser opp. Boka ble droppet av Oprah og bokklubben. Men den ble uansett en bestselger i USA. Nå er den på vei ut i bokhyllene i 25 land, deriblant Norge.

Her hjemme blir den omtalt som «en knyttneve av en metoo-roman», en sensasjon og «Lolita for metoo-generasjonen».

Alt det stemmer. Men er det en god bok? Nja, god er uansett feil ordbruk. For boken er først og fremst vond. Mer om det senere.

les også Hudløs skilsmisseroman: Linda Boström Knausgård: «Oktoberbarn»

«Min Mørke Vanessa» handler om Vanessa Wye, og historien hennes fortelles parallelt i to tidsløp: I 2000 og 2017.

I år 2000 er Vanessa 15 år, og går på kostskole. Hun er den eneste i klassen som sitter alene i bussen når de skal på skoletur. Venneløs og ensom, men glad i å skrive dikt, noe som gjør at den 42 år gamle litteraturlæreren Jacob Strane får øynene opp for henne i klasserommet.

Han ikke bare ser henne, men gir henne oppmerksomhet, groomer og manipulerer henne.

«Jeg tror vi er veldig like, Nessa,» sier læreren på 42, etter å ha lest et av diktene hennes, og spurt om det var meningen å «lyde sexy». «Jeg skjønner av måten du skriver på at du er en mørk romantiker, sånn som meg. Du liker mørke ting.»

I smug gir han henne Vladimir Nabokovs kontroversielle klassiker «Lolita» i gave. Boken blir som en bibel for henne. Vanessa leser Lolita som om det var en kjærlighetshistorie, og snart innleder hun og Strane et slags forhold. Et seksuelt forhold, om det skulle være noen tvil.

17 år senere, i 2017, er metoo-kampanjen i full gang, og Strane blir anklaget for overgrep av fem av hans tidligere elever. Alle mindreårige.

Vanessa er blitt 32 år, og «mørk og inderlig fordervet». Traumatisert og destruktiv snubler hun gjennom livet. Hun jobber på et hotell, og når hun ikke er på jobb, røyker og drikker hun seg til glemsel hjemme i den skitne, rotete leiligheten sin.

Sakte må hun ta innover seg at forholdet hun hadde til den 27 år eldre læreren nok ikke var en kjærlighetshistorie likevel - slik hun har forsøkt å overbevise seg selv om i alle disse årene. Men at Strane er en serieovergriper og et monster.

les også De beste boktipsene nå: Virus-bøkene, seriene, krimmene, barnebøkene

Tematikken i boka er interessant, og timingen for utgivelsen upåklagelig. Men dessverre lever ikke boka opp til forhåndshypen.

«Jeg lider meg gjennom den», skrev jeg på et tidspunkt på en snap til en venninne, jeg tror jeg var kommet ca halvveis.

Boka lider først og fremst av at den er for lang. Jeg led av det, og av at den var ubehagelig å lese. En ubehagelig bok kan riktignok være en god bok, men det oppleves til tider uutholdelig å være stengt inne i karakteren Vanessas hode i 460 sider. Og selv om akkurat det kan være et poeng i seg selv; å vise hvor ødeleggende overgrep kan være for et menneske, er det utmattende å lese om en karakter som sitter fast i fortiden og ikke kommer noen vei.

Det er noen gode partier i boka. Noen interessante perspektiver som utforsker og utfordrer hvordan vi tradisjonelt tenker om både maktforhold og den snevre «offerrollen». Om hvem som får definisjonsmakt, hvem som blir hørt og hvem som blir trodd.

les også Et helvete av et liv. Bokanmeldelse: Sara Omar: «Skyggedanseren»

Men det er ikke godt nok løst i «Min mørke Vanessa». Det er for seigt, for repetitivt. De mange bikarakterene tjener ikke historien, og etterlater seg ikke noe særlig inntrykk, hverken hos Vanessa eller hos leseren. Det er for mange tankerekker og scener som ikke tilfører historien noe særlig mer enn enda flere bokstaver, enda flere ord som blir til enda flere sider.

Bokas utgangspunkt er godt og temaene viktige, men vi skulle så gjerne hatt en bedre bok.

Det er for øvrig interessant å legge merke til at den norske utgaven av boken er «blurbet» av forfatter Maria Kjos Fonn, som skrev romanen «Kinderwhore» i 2018. Jeg gav «Kinderwhore» terningkast 5, og den ble nominert til både Brageprisen og P2-lytternes romanpris. Om du vil lese en virkelig god, mørk roman om veien videre etter misbruk, les heller den.

«Min mørke Vanessa» Forfatter: Kate Elizabeth Russell Oversatt av: Kirsti Vogt Sjanger: Roman Forlag: Aschehoug Sider: 464 Pris: 332,- Vis mer

Publisert: 29.04.20 kl. 18:24

Les også

Mer om Bokanmeldelse Litteratur

Fra andre aviser