OPPGJØR I BOKFORM: Kjartan Fløgstad gir i morgen ut boken «På æren løs» sammen med Tore Rem og Espen Søbye. Foto: Pål Christensen

Harmdirrende oppgjør! Tore Rem, Espen Søbye og Kjartan Fløgstad: «På æren løs. Krigen, litteraturen og Æresretten»

«På æren løs» er et harmdirrende oppgjør med Forfatterforeningens «frikjennelse» av medlemmer som etter krigen ble kjent skyldig i å ha tjent nazistenes sak.

Nå nettopp

Det skulle vært en fest, men det endte med en av de største skandalene i Den norske Forfatterforenings historie.

Ved 125-årsjubileet i 2018 ville foreningens styre rehabilitere i alt 17 medlemmer, deriblant André Bjerke, Alf Larsen og Herman Wildenvey. Dagens ledelse mente de hadde blitt dømt på feil grunnlag av den æresretten som foreningen selv hadde nedsatt i 1945. Nå ble det beklaget og unnskyldt på vegne av Forfatterforeningens medlemmer.

Husker du? Forfatterforeningen i sjokk: Kjartan Fløgstad meldte seg ut etter 50 år som medlem

«På æren løs. Krigen, litteraturen og Æresretten» Forfattere: Tore Rem, Espen Søbye og Kjartan Fløgstad Sjanger: Dokumentar Forlag: Press Sider: 392 Pris: 399,- Vis mer

Saken fikk sitt etterspill på årsmøtet i 2019, da Kjartan Fløgstad meldte seg ut av foreningen i protest. «Eg kan vanskeleg bli ståande i ei foreining som ber jødehatarar, rasistar og holocaustfornektarar om unnskuldning», sa Fløgstad før han marsjerte ut av Hotel Bristol.

Det ble oppstyr og nye beklagelser, og nå nedsatte Forfatterforeningen for sikkerhets skyld også en egen granskingskommisjon som skal gjennomgå alle sidene ved æresretten. Denne har ennå ikke levert sin rapport.

Ikke alle har tid til å vente heller. Sammen med Tore Rem og Espen Søbye, begge erfarne sakprosaforfattere, har Kjartan Fløgstad nå skrevet en nesten 400 sider lang bok der de tar nærmere for seg historien om krigen, litteraturen og etterspillet.

les også Forfatteren Alf Larsen og Æresretten

Det er blitt en interessant, grundig og ikke minst velskrevet bok som ikke levner mye tvil om hva forfatterne mener. Nemlig at både æresretten og dens dommer var helt på sin plass, og at det ikke finnes noe grunnlag for at man i dag skal beklage det som skjedde etter krigen.

Det er spesielt to forfattere de går særlig nøye etter i sømmene, og det er André Bjerke og Alf Larsen. Førstnevnte ble dømt for å ha gjort oversetterarbeid for det nazistiske Gunnar Stenersens Forlag, mens Alf Larsen både før, under og etter krigen gjorde seg bemerket med åpenbart antisemittiske og høyreradikale holdninger.

les også André Bjerkes barnebarn svarer: – Uriktige anklager

Det er ingen tilfeldighet i denne sammenheng at bokens forfattere har valgt seg ut to menn som var nært knyttet til den antroposofiske bevegelsen i Norge.

Peter Normann Waage, som for to år siden skrev biografien om André Bjerke, får også gjennomgå. Herrene Fløgstad, Søbye og Rem mener åpenbart at han har gått altfor langt i å retusjere Bjerkes stripete krigsår.

Men aller hardest er forfatterne mot Hans Fredrik Dahl og Dag Solhjell, som i 2013 utga sin egen bok om æresoppgjøret. De må ikke bare finne seg i å gjentatte ganger bli kalt tendensiøse, de er også «revisjonistisk innstilte historieforvaltere» står det å lese.

Nærmere et rent karakterdrap er det vel vanskelig å komme.

Stort sett fremstår denne boken likevel som et nødvendig og grundig kildekritisk arbeid om et svært interessant stykke norsk kulturhistorie, selv om forfatterne av og til fortaper seg i detaljer og parafraseringer. Og selv om altså indignasjonen over meningsmotstanderne med jevne mellomrom bryter gjennom den tilsynelatende saklige overflaten.

Vær trygg – med så mange penneknekter involvert er siste ord helt sikkert ikke skrevet i denne krigssagaen. Om to uker er det duket for nytt årsmøte i Den norske Forfatterforening. Det er bare å forberede seg på mer krig!

Publisert: 04.03.20 kl. 18:03

Les også

Mer om Litteratur Bokanmeldelse

Fra andre aviser