Årets mest solgte bøker: Denne svensken solgte mer enn Nesbø

Den svenske coachen Thomas Eriksens noe omstridte bok «Omgitt av idioter» solgte mer enn Jo Nesbøs «Kniv» i år. Her er bøkene som solgte aller mest i 2019:

«Omgitt av idioter» har ifølge Gyldendal solgt 1,4 millioner i Sverige og har et opplag på 140.000 i Norge. Boken bygger på den såkalte DISA-metoden som forenklet forklart går ut på at finne ut av hvilken personlighetstype du er – symbolisert av fargene blå, rød, gul eller grønn.

– Tja, at denne boken selger aller mest, sier kanskje noe om at folk føler seg omgitt av idioter, ler Kari Marstein i Gyldendal da VG forteller at dette er årets mest solgte bok foran Jo Nesbøs «Kniv».

Thomas Erikson selv sier det er surrealistisk å selge mer enn Harry Hole:

– Jo Nesbø er en av mine absolutte favorittforfattere, så følelsen er helt surrealistisk. Kanskje har vi begge funnet en tone i det vi gjør som det norske folket liker. Jeg vil jo gjerne tro det, sier Erikson til VG.

Han tror folk liker å lese om seg selv – og ramser opp tre ting som han tror er nøkkelen til bokens suksess:

– Å lese om seg selv er alltid interessant, og anerkjennelse er viktig. Så er det jo minst like underholdende å lese om andre, og le litt av dem. Men mest av alt tror jeg det handler om at folk alltid har vært fascinert av atferd, men samtidig sliter med å nå frem til andre.

Men boken er også kritisert for å villede leserne til å tro på «ren pseudovitenskap og grove psykologiske forenklinger» av Foreningen Vetenskap och Folkbilding – og for å bygge på en metode som er omtrent like nøyaktig som et horoskop.

Slik svarer Erikson på kritikken:

– DISA-modellen forklarer menneskelig atferd og har eksistert over hele verden i flere tiår. Jeg bare skrev den i en bok. Ingen har påstått at den er vitenskapelig vanntett. Men det samme gjelder alle verktøy som prøver å beskrive hvordan vi mennesker jobber. Jeg har stor tillit til at leserne mine faktisk er i stand til å tenke selv, personlig ville jeg holde meg for god til å idiotforklare dette til hundretusener av nordmenn.

... Og her er hele topplisten!

Kilde: Bokhandlerforeningen. Listen viser bøkene som solgte mest – helt uavhengig av både sjanger, utgaver (hard/pocket er slått sammen) og utgivelsesår.

1. «Omgitt av idioter» av Thomas Erikson (Gyldendal)

2. «Kniv» av Jo Nesbø (Aschehoug)

3. «Månesøsteren» av Lucinda Riley (Cappelen Damm)

4. «Søsterklokkene» av Lars Mytting (Gyldendal)

5. «Livet – illustrert» av Lisa Aisato (Kagge)

6. «Hyttebok frå helvete» av Are Kalvø (Kagge)

7. «Blå» av Maja Lunde (Aschehoug)

8. «Til ungdommen» av Linn Skåber (Pitch forlag)

9. «Snøsøsteren: En julefortelling» av Maja Lunde/Lisa Aisato (Kagge)

10. «Tante Ulrikkes vei» av Zeshan Shakar (Gyldendal)

Topp 10 NYE bøker (utgitt i 2019)

Kilde: Bokhandlerforeningen. Listen viser årets salgsvinnere av de nye bøkene som ble utgitt i 2019 – både sakprosa og skjønnlitteratur.

1. «Kniv» av Jo Nesbø (Aschehoug)

2. «Livet – illustrert» av Lisa Aisato (Kagge forlag)

3. «Månesøsteren» av Lucinda Riley (Cappelen Damm)

4. «Over horisonten» av Jojo Moyes (Bastion)

5. «Fattig student» av Karen Elene Thorsen (Pilar)

6. «Pondus: Minus 18 på det ene øyet» av Frode Øverli (Strand forlag)

7. «Illvilje» av Jørn Lier Horst (Capitana)

8. «Ekko av en venn» av Ingvar Ambjørnsen (Cappelen Damm)

9. «Full spredning» av Nina Lykke (Oktober)

10. «Datteren» av Anne B. Ragde (Oktober)

Publisert: 23.12.19 kl. 08:47

