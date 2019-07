Jørn Lier Horst fra da han var aktuell med boken «Det innerste rommet» i 2018. Foto: Terje Bringedal / VG

Forfatternes boktips: Tre boktips fra Jørn Lier Horst

I sommer har vi hentet inn høstaktuelle forfattere som boktips-«vikarer. I dag: Jørn Lier Horst som allerede i september er klar med ny Wistin-krim: Boken har fått tittelen «Illvilje» og er den 14. boken i serien om William Wisting.

Sally Rooney: «Alle andre»

En følelsesmessig eksplosjon av en fortelling om hvordan et menneske kan forandre livet til den andre. Utropt av The Times til årets beste. Spådd til å bli ‘a future classic’ av The Guardian.

Kristine Storli Henningsen: «Den som elsker deg høyt»

En uhyggelig og underholdende thriller. Kristine Storli Henningsen debuterer med dette som spenningsforfatter. Hun skriver effektivt og det er godt plottet.

Eystein Hanssen: «En kort evighet»

Bok syv om Norges råeste krimheltinne: Elli Rathke. Kommer ikke før på sensommeren, så tipset er å lese en eller flere av de seks foregående bøkene. Jaget (2017) er for eksempel gnistrende god.

