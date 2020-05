SUKSESSFORFATTER: Camilla Läckberg, her under et møte med VG i Oslo i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Svensk krimdronning får refs av fans: – Skyldig

Camilla Läckberg (45) pleier å sende håndskrevne lapper med bøkene hun selger. Men det er ikke hun selv som har skrevet dem.

Etter at Bloggbevakning.se lørdag antydet at Läckberg selv ikke skriver kortene som legges ved romanene hun selger, har Läckberg lagt seg flat. Men bare for syns skyld. Hun ser nemlig ikke noe feil med praksisen.

Under bilder som viser Läckbergs egen håndskrift samt et av kortene som skal være ført i pennen av andre, skriver det svenske nettstedet:

«Hvis man ikke har planer om å skrive sine «personlige» hilsener selv, så kan det kanskje være en lur idé og sjekke, sånn at de som skriver kortene, har en håndskrift som ligner litt, eller hva?»

Ironisk svar

Läckberg nølte ikke lenge før hun svarte – i full offentlighet på Instagram, der hun har 257.000 følgere.

«Skyldig. På alle punkter», skriver hun og bekrefter at det ikke er henne selv som skriver kortene (artikkelen fortsetter under posten):

Läckberg presiserer at autografene som står inne i bøkene, er hennes. Så selv om hun forklarer at kortene er skrevet av andre, ser ikke forfatterstjernen på det som særlig problematisk.

«Skjønner ikke helt «avsløringen» i dette? Men ja. Om dette er en sak. Jeg legger meg flat. Korsfester meg», lyder det i innrømmelsen.

Hun fortsetter sarkasmen:

«Jeg. Skriver. Ikke. Selv. Kortene. Som. Sendes. Ut. Med. Bøkene ...»

En god del fans reagerer likevel. Blant de mer enn 140 som har kommentert under 45-åringens innrømmelse, uttrykker et stort antall forundring over prakisen. Aftonbladet har også viet saken spalteplass.

Noen mener at Läckberg hadde vært tjent med å være ærlig om dette fra start. Mange spør om hva som er poenget med å sende med håndskrevne lapper når det er ikke er forfatterens som selv står bak dem.

Sammenligner med blomsterbestilling

«Hvorfor skriver noen andre under med ditt navn? Da ser det jo ut som om man vil at den som får kortet, skal tro at det er du som har skrevet det», skriver en skeptiker.

I et svar til en av kritikerne skriver Läckberg at når det sendes ut store mengder bøker per uke, så er det «selvsagt at noen i PR-byråene skriver disse». Hun sammenligner det med blomsterbutikker, som skriver håndskrevne kort på bestilling med buketter de sender ut til mottaker.

«Jeg føler meg krenket faktisk», skriver en kvinne og sier at hun nå velger å «avfølge» forfatteren. Läckberg svarer med fem lattergråtefjes, hvorpå kvinnen sender et hjerte tilbake og blir værende på følgerlisten.

Mange fans støtter også forfatteren og mener disputten er storm i et vannglass. De forstår godt at 45-åringen ikke kan sitte og skrive personlige hilsener til hver eneste bok:

«Det viktigste er tross alt at det er Läckberg som har skrevet boken», lyder det fra en følger.

Läckberg er angivelig Sveriges best betalte forfatter. Hun debuterte med «Isprinsessen» i 2003, og siden har bøkene kommet på løpende bånd. Läckberg – som er utdannet siviløkonom – sine bøker er lansert i over 60 land og oversatt til 37 språk. Hun kan skilte med over 20 millioner solgte bøker.

Ferskeste bok som er oversatt til norsk, er «Gullburet» fra 2019. Nylig lanserte hun «Vingar av silver».

