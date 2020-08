GUL JUL: Linn Skåber og Zeshan Shakars nye bøker som kom i forrige uke, ble utsolgt på få dager og er allerede oppe i et opplag på 30.000 hver. Skåbers forlag Pitch spår derfor «gul jul» i år. Foto: Pitch/Gyldendal

Skåber og Shakar utsolgt på få dager – nå trykker forlagene titusener av bøker

Denne uken går de gule bøkene til topps på den norske bestselgerlisten, og nå jobber forlagene på spreng for å trykke nye opplag – for både Linn Skåbers «Til de voksne» og Zeshan Shakars «Gul bok» ble utsolgt på få dager.

Nå nettopp

Begge bøkene kom ut i forrige uke og hadde et opplag på hele 10.000 hver, men de respektive forlagene kan opplyse om at opplaget ble revet bort fra laget på få dager.

Og det er Linn Skåber og illustratør Lisa Aisatos oppfølger til suksessen «Til ungdommen», «Til de voksne», som går helt til topps, visstnok bare noen få solgte bøker foran Zeshan Shakars «Gul bok».

– Åh, dette er bare en helt vanvittig deilig følelse. Jeg fikk akkurat vite det, og nå går jeg rundt med sykkelen min i solen og jubler innvendig. Dette må helt klart feires med kjæresten med en middag og et glass vin på Løkka i kveld, sier Linn Skåber til VG på telefon.

DUO: For to år siden ga Linn Skåber og Lisa Aisato ut boken «Til Ungdommen». Nå følger de opp med «Til de voksne» – og går helt til topps på den norske bestselgerlisten. Foto: Pitch forlag

På det lille forlaget Pitch jubles det kanskje enda et hakk mer.

Gul jul

– I år blir det gul jul! nærmest roper forlegger Wenche Haugsand og sikter til den knallgule fargen på Linn Skåbers bok og den lysegule Zeshan Shakar-romanen – som jo også har tittelen «Gul bok».

– Vi har ventet i spenning på boklista denne uken, for vi har hørt rykter om at de to har knivet om topplasseringen hele veien. Så dette er så gøy. Herlig og utrolig! Bare tenk på at vi er et bitte lite forlag med fire ansatte. Det er jo sånn at vi hvis vi ikke selger bøkene våre, så får vi ikke lønn, sier Haugsand.

Sjekk VGs anmeldelse: Linn Skåber følger opp «Til ungdommen» med «Til de voksne» – og det er helt nydelig

Haugsand forteller at de altså solgte ut førsteopplaget på 10.000 bøker fra lager bare på fem dager – og at et andreopplag på 20.000 bøker nå er bestilt. Altså et totalopplag på 30.000 på en uke.

– Vi trykker for harde livet. Men det kan ta opp til to uker å få de ut i butikk, så det er selvsagt veldig kjipt i å ikke ha bøker på lager når etterspørselen er så stor. Men: Det kommer, det kommer, sier Haugsand.

Samme suksesshistorie fra samme uke, kan Gyldendal fortelle om:

Les terningkast 6-anmeldelsen av «Gul bok» her: Les den i ett sug!

– Førsteopplaget av Zeshan Shakars «Gul bok» ble utsolgt fem dager før den egentlige lanseringen som var denne uken. Vi har nå bestilt fire opplag – og er oppe i 30.000 eksemplarer totalt. Vi er superglade, men ikke overrasket over at Shakars vanskelige andrebok har fått så bra mottagelse, sier forlagssjef Kari Marstein for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal.

SUKSESS IGJEN: Zeshan Shakar fikk en eventyrlig suksess med «Tante Ulrikkes vei» som solgte over 150.000 eksemplarer, og nå er andreboken «Gul bok» etter få dager i salg oppe i et totalopplag på 30.000. Foto: Maud Lervik

Utsolgt fra lager

Zeshan Shakar går da i dag rett inn på annenplass på bestselgerlisten der bloggeren Anniken Jørgensen legger seg på tredjeplass med sin debutroman «Og så kom regnet».

– Linn Skåber og Lisa Aisato er utrolig flinke folk, og det gjør meg ingenting å være bak dem på en liste. At «Gul bok» allerede har et sånt opplag er skyhøyt over mine forventninger, sier Shakar, som opplevde et eventyr med sin første roman «Tante Ulrikkes vei» – som har dominert den norske bokverdenen helt siden den kom i 2017.

les også Visste du? «Tante Ulrikkes vei» solgte nestmest av alle bøker

Bokhandlerne bekrefter overfor VG at bøkene fyker ut, men sier at selv om opplagene er utsolgt fra lager, så finnes det fortsatt noen bøker ute i butikk.

– Bokhøsten er definitivt godt i gang, og vi har hatt veldig gode salgstall på nye bøker helt fra juli, men denne uken har det virkelig tatt av. Det er veldig stor fart på salget på Skåber og Shakar, så nå har vi bestilt mange flere bøker enn forlagene hadde forventet. De trykker nå bøker for harde livet, og vi kan forsikre kundene om at det fortsatt er bøker å få tak i, sier kategorisjef Marit Grue for skjønnlitteratur i Ark-kjeden.

Hun sier at de gjennom corona-tiden har sett at folk er opptatt av anmeldelser og bøker i media – og nærmest løper til butikkene for å få tak i de nye bøkene.

Sjekk: 12 boktips for årets bokhøst!

– Folk trenger forslag til hva de vil lese, og slår til når de leser om gode bøker. Vi har også sette at dette har løftet mindre kjente titler, og det er veldig gøy å se at nye bøker selger så godt, sier Grue.

De to forfatterne Shakar og Skåber hilser til hverandre gjennom VG:

– Hils Linn, som jeg ikke har møtt ennå, men som jeg allerede veit jeg liker, melder Shakar på tekstmelding – og Linn Skåber hilser tilbake:

Stopper folk i bokhandel

– Jeg løp og kjøpte «Gul bok» med en gang, og skal legge meg i parken og lese videre nå. Det er jo fantastisk at folk kjøper bøker, og selv blir jeg så glad av å tenke på at folk holder i min bok i hånden og leser alle de tankene jeg har tenkt, sett og lært alene. Og at det er mottagere som liker det, det er en stor følelse. Det gjør meg veldig stolt, sier Skåber – som er mer vant til å presentere kunst som ferskvare som skuespiller.

– Som skuespiller må man prestere hver gang, men når man har skrevet en bok, så er det gjort, det er ferdig – og jeg kan kose meg på en annen måte, sier hun og ler.

Hun elsker nemlig å stikke innom bokhandlere for å se på folk som kjøper bøkene hennes.

– Her om dagen prikket jeg en fyr som holdt boken mi i hånden – og så spurte jeg om han ville ha en signatur. De jeg var med ble veldig flaue, men ikke jeg. For meg er det en koselig hobby og stikke innom bokhandlerne og prate med folk.

– Ville han ha signatur, da?

– Hehe, ja, han ville jo det, sier Skåber.

«Til de voksne» er oppfølgeren til «Til ungdommen» – som ble en kjempesuksess for Skåber og det lille forlaget Pitch. Opplaget er på over 80.000 nå, den er solgt til syv land. Nå er allerede «Til de voksne» solgt til Danmark.

I boken «Til de voksne» har Linn Skåber som i «Til ungdommen» brukt sine egne og andres erfaringer til å skrive fiktive monologer, små historier der hun prøver å si noe om denne delen av livet. Boken er illustrert av Lisa Aisato.

Psst! Forlegger Wenche Haugsand sier at Linn-effekten er enorm, men hun jubler også over at lille Pitch denne uken har fire bøker inne på bestselgerlistene denne uken.

– Det er bare helt hilarious, sier hun – og trekker frem norske Katrine Wessel-Aas feelgood-roman «Sommeren på Oaktree Manor» som nå har ligget tre uker på Boklista. I tillegg har de flettebok og strikkebok på topp ti for Boklista for generell litteratur.

Publisert: 21.08.20 kl. 16:07

Les også

Fra andre aviser