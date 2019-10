TERNINGKAST FEM: – Aldri har Adler-Olsen vært så aktuell eller hardtslående. «Offer 2117» er ikke bare en briljant komponert sidevender, det er også en bok som får leseren til å reflektere over verdenssituasjonen og hva som gjør noen til offer og til bøddel, skriver VGs anmelder. Foto: Cicilie S. Andersen

Bokanmeldelse: Jussi Adler-Olsen – «Offer 2117»: Hardtslående fra Danmarks krimkonge

Jussi Adler-Olsen viser hvorfor han er Danmarks ubestridte krimkonge i en av sine beste og mest aktuelle bøker.

Tittel: «Offer 2117»

Forfatter: Jussi Adler-Olsen

Forlag: Aschehoug

Sjanger: Thriller

Sideantall: 510

Pris: 399 kr

«Offer 2117» er den åttende boken i krimserien om Avdeling Q, en serie som har solgt millioner av eksemplarer. Tyskland er blant landene hvor Adler-Olsen nyter størst suksess og det kan derfor sees på som et nikk til hans leserkrets her at store deler av handlingen i den nye boken foregår i Frankfurt og Berlin.

Men først skal vi til Spania hvor en tavle med oversikt over druknede flyktninger i Middelhavet ansporer en katalansk frilansjournalist til handling. På plass i Kypros tar han et bilde av en kvinne som er skylt opp på stranden, men det viser seg snart at kvinnen ikke druknet. Hun ble drept.

Bildet av den døde kvinnen når Assad og hele hans fortid kommer flommende tilbake. Fotografiet treffer også gameren Alexander i København. Alexander legger en sinnssyk plan for å hevne seg på vegne av kvinnen og verdens urettferdighet. Hevn står også sentralt for Assads nemesis, som har planlagt en voldsom gjengjeldelse for Assads handlinger i fortiden. Carl, Assad, Rose og Gordon må kjempe mot klokken for å finne de to hevnerne, samtidig som Carl får en privat utfordring som kan snu opp ned på hele hans liv.

Det er mange tråder å holde styr på i denne ambisiøse og storslagne thrilleren, men Adler-Olsen turnerer dem med bravur. Endelig får vi svar på hva som har formet Assad til den kreative partneren som har hjulpet Carl ut av mange tøffe situasjoner. Hendelser fra tidligere bøker fremstår i et annet lys og viser hvilken gjennomtenkt og detaljorientert forfatter vi har med å gjøre. Og ikke minst hvor dyktig han er på dramaturgi.

Adler-Olsen har uttalt at hver bok i serien er avsnitt i en helhetlig dramaturgi. I den åttende boken forener han det beste fra alle de syv foregående kapitlene i oppbyggingen av historien.

Der hvor den forrige boken, «Selfies», dreide over i det karikerte er «Offer 2117» en av de dypeste og mest følsomme bøkene i serien. Familie står sentralt. Boken er skrevet med hjerte for menneskelige fellesskap, som beskrives som en truet verdi i dagens samfunn.

Jussi Adler-Olsen Jussi Adler-Olsen er dansk og blir sett på som Danmarks svar på Jo Nesbø. Han debuterte som krimforfatter med den enkeltstående thrilleren «Alfabethuset» i 1997. Det store gjennombruddet kom med «Kvinnen i buret» i 2007, første bok i serien om Avdeling Q. Bøkene utgis i 42 land, har mottatt en rekke priser, blant annet Glassnøkkelen, og flere av dem er filmatisert. Salget har også vært høyt, bare i Norge har han solgt flere hundre tusen eksemplarer. Adler-Olsen har varslet at han skal skrive ti bøker i serien om Avdeling Q.

Det handler om hva som skjer når man forsøker å åpne dører som ikke burde åpnes og at fanatisme har ingen spesiell religion eller geografisk tilhørighet. Frøene kan like gjerne sås i Syria som i Danmark. Aldri har Adler-Olsen vært så aktuell eller hardtslående. «Offer 2117» er ikke bare en briljant komponert sidevender, det er også en bok som får leseren til å reflektere over verdenssituasjonen og hva som gjør noen til offer og til bøddel.

Den språklige oppturen fra forrige bok fortsetter, oversetter Erik Krogstad sørger på sikkert vis for å bevare den danske egenarten i teksten. Dialogmessig blir det fra forfatterens side av og til noe kunstig og konstruert. Det er likevel småplukk. «Offer 2117» skrur forventningene til bok ni høyt. Mye tyder på at Carl og ubesvarte spørsmål fra den aller første boken, «Kvinnen i buret» da står i sentrum.

Publisert: 18.10.19 kl. 19:25







