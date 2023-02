Roald Dahl-bøkene.

Roald Dahl-forlaget Puffin vil beholde originale verk etter debatt

Debatten har rast rundt endringene i Roald Dahls bøker. Nå velger det britiske forlaget å gi ut en samling med de originale tekstene i tillegg.

Det britiske bok-magasinet The Bookseller melder at forlaget Puffin nå har annonsert planer om å gi ut «The Roald Dahl Classic Collection».

Debatten har rast siden avisen The Telegraph brakte nyheten om at forlaget Puffin og rettighetshaverne til Roald Dahl har gjort hundrevis av endringer i Roald Dahls barnebøker.

Ifølge Bookseller forsvarte forlaget det de kalte «minimale» endringer i Roald Dahl sine bøker.

Blant endringene skal karakteren Augustus Gloop i boken «Charlie og sjokoladefabrikken» ikke lenger kalles tjukk, men enorm. I tillegg skal karakteren Fru Dust i «Dustene» ikke lenger beskrives som stygg, men heller ekkel.

Dette har høstet kritikk – også i Norge.

Norsk PEN om Roald Dahl-endringene: − Full alarm

Nå ser det ut som Puffin har bestemt seg for å beholde originaltekstene.

I dag annonserte forlaget at de planlegger å gi ut «The Roald Dahl Classic Collection», for å beholde forfatterens originale tekster på trykk og tilby leserne et valg mellom begge alternativene.

The Bookseller skriver at de 16 titlene, inkludert «Charlie og sjokoladefabrikken», «Matilda» og «SVK» vil bli publisert under Penguin-logoen, som individuelle titler i pocketbok, og vil være tilgjengelig senere i år.

Den nye – gamle – samlingen vil komme i tillegg til den allerede utgitte samlingen av Roald Dahl-bøkene med de omdiskuterte endringene.