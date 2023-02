MANN OG KONE: Prins Harry og Hertuginne Meghan har skapt debatt det siste året.

Prins Harry-boken kommer på norsk – i april

Først tre måneder etter opprinnelig slipp kommer Prins Harrys memoarer ut i norskspråklig utgave. – Stor usikkerhetsfaktor, sier markedssjef i bokhandlerkjeden Norli om forsinkelsen.

Harrys bok «Spare» ble sluppet 10. januar og har fått enorm oppmerksomhet verden rundt – også i Norge.

Den kontroversielle biografien er til salgs i både Sverige og Danmark, mens norske lesere ikke har fått muligheten til å lese den på morsmålet.

Det får de heller ikke, før i april.

Da slippes boken under tittelen «I skyggen» av det lille forlaget Kristoffersen Publishing, som nylig nøt suksess med utgivelsen av Ingebrigt Steen Jensens «Før jeg forsvinner».

Forlaget eies og drives av Kjetil Kristoffersen, som forteller at han har vært i budrunde for å få rettighetene til en norsk utgave den siste måneden.

Han sier han ikke vet hvem han bød mot. Og at summen han måtte ut med er konfidensiell.

Kristoffersen legger dog ikke skjul på at lisens på en så stor utgivelse ikke er billig.

– Det koster jo ganske mye. Det er egentlig litt som å spille på langoddsen, bare at bongene er større. Men alle utgivelser på det nivået der er jo kalkulert risiko.

«SPARE»: Den norske utgaven av prins Harrys memoarer skal hete «I skyggen».

Før verdenslanseringen av boken i januar, var det ingen norske forlag som hadde sikret seg de norske rettighetene.

VG snakket da med både Gyldendal, Aschehoug, Cappelen Damm, Kagge og Bonnier som bekreftet at de ikke hadde kjøpt rettighetene.

Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen var en av dem som sa til VG at boken ikke var nok interessant for det norske markedet. Nå sier han at det kan tenkes at de vurderte feil.

– I ettertid kan det godt tenkes at det ikke var en riktig vurdering, og at denne vil selge godt på norsk. Vi får se, sier Henriksen.

Han forklarer at det er tre faktorer som gjorde at de ikke kjøpte rettighetene:

– Prisene på rettighetene for utenlandske kjendisbiografier har gått i taket de siste årene, så det skal mye til å tjene det inn igjen. Salget av oversatte kjendisbiografier fungerer sjelden godt i Norge. Og det tredje poenget er at det er en sterk trend at engelskspråklige titler selger mer og mer i Norge, og fortrenger den norske oversatte versjonen. Summen av disse vurderingene gjorde at vi takket nei, sier Henriksen.

En faktor som også ble nevnt var at så mye av innholdet i boken var tatt ut i media, hvilket førte til usikkerhet om hvorvidt publikum ville legge rundt fire hundre kroner på disken for å lese de samme historiene en gang til, mellom stive permer.

Akkurat det sier Kristoffersen han ikke er så bekymret for. Mye av det samme uttrykker Caroline Heitmann, markedssjef i bokhandlerkjeden Norli.

– Den har jo møtt veldig stor interesse på engelsk, og ganske mange som er i målgruppen for boken leser ikke engelsk, sier hun.

Heitmann har vært en pådriver for å få boken ut i norsk utgave. Ifølge henne var det klart mest interesse for den engelske utgaven kort tid etter utgivelse – og den var såpass stor at «Spare» er en av de mest solgte bøkene for Norli i år.

– Det er jo en stor usikkerhetsfaktor, sier Heitmann om ventetiden til april.

Hun trøster seg imidlertid med at kjeden allerede nå har åpnet for forhåndsbestilling av den oversatte utgaven.

– Det har nok mer å si at den kommer i forhåndssalg nå. Da vet man, hvis man er interessert, så bestiller man den.

Både forlegger Kristoffersen og markedssjef Heitmann sier de tror – om ikke helt uhildet – at «Spare»/«I skyggen» ikke bare gjør det bra på grunn av sensasjonsfaktoren.

– For en gangs skyld er det en kongebok som ikke bare handler om selvfølgeligheter, sier Kristoffersen.

Han mener at bokens «ghostwriter» John Joseph Moehringer er verdens beste i sitt slag.

Forleggeren forteller at han har hyret forfatter Stig Aasvik til å oversette. Aasvik har gitt ut syv romaner på forlaget Cappelen Damm siden 2004.

Heitmann i Norli sier at både boken og anmeldelsene av den har vært mye bedre enn det de forventet.

– Dette er ikke bare sladder, det er viktige fortellinger.

Du kan se hele intervjuet prins Harry gjorde om boken med kanalen ITV eksklusivt på VGTV: