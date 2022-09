DRAMA: Bent Høie ville bytte ut Bjørn Guldvog som helsedirektør allerede ved pandemiens start.

Underspilt drama: Bokanmeldelse: Bent Høie: Uro i koronaens tid»

Bent Høie avslører et aldri så lite politisk drama ved pandemiens start i denne boken, men likevel er dette noe av det mest temperaturløse jeg har lest fra en norsk politikers penn.

Publisert: Nå nettopp

Han vil bli husket for tommestokken, fleiping om one night stands og sin hyllest til ungdommen.

Bent Høie fikk koronahåndteringen i fanget vinteren 2020, og først da han gikk av halvannet år senere var pandemien (nesten) under kontroll.

Det må ha vært en usedvanlig dramatisk og altoppslukende avslutning på åtte år som helse- og omsorgsminister for 51-åringen som i dag er statsforvalter i Rogaland.

Det kunne vært grunn til å håpe at Høie ville benytte anledningen til å komme med en åpenhjertig analyse både av selve coronahåndteringen, og av de mer overordnede politiske perspektivene knyttet til den sosiale unntakstilstanden som covid-19 utløste.

Men her er det lite av sånt.

Info «Uro i koronaens tid» Forfatter: Bent Høie i samarbeid med Jorunn Litland Sjanger: Dokumentar Forlag: Gyldendal Sider: 192 Pris: 399 kr. Vis mer

I stedet er «Uro i koronaens tid» blitt en merkelig ufokusert og springende bok, skrevet på en måte som signaliserer mer avstand enn engasjement.

Noe så temperaturløst som dette er det lenge siden jeg har lest fra en norsk politikers penn.

Bent Høie forteller selv at han er opptatt av detaljer, noe som mest viser seg i forsøket på å tilføre boken det som kalles stilistisk «preg».

Da handler det for det meste om slipsknuter, kritthvite skjorter og frokostvaner. Men selv når forfatteren skal være «personlig», er det på en underlig distansert og kontrollert måte.

Høie viser aldri litterære muskler i denne korte fortellingen.

Men innimellom glimter det til – innholdsmessig:

For her avsløres et ekte stykke politisk drama:

METER’N: Bent Høie i kjent positur under coronapandemien.

Allerede tidlig i mars 2020 var Bent Høie nemlig så misfornøyd med Helsedirektoratet og Bjørn Guldvogs håndtering av situasjonen at han vurderte å konstituere sin egen departementsråd Bjørn-Inge Larsen som helsedirektør!

Noe han ble overtalt til ikke å gjøre.

Men selv dette forteller Høie nærmest bare i forbifarten, det er overraskende underspilt i teksten.

I stedet ble apparatet rundt Guldvog styrket, og inn med fung. ass. Nakstad.

Også Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg ble til tider for vag i sine råd, mener Høie. Samtidig som han nekter for å ha overkjørt FHI og deres anbefalinger.

Les også Fått med deg denne coronaboken: Mye selvskryt, Raymond Politisk testamente eller starten på den lange valgkampen? Raymond Johansens bok bringer få nyheter, men desto flere…

Da er det lettere å tro på at Bent Høie på et tidspunkt hadde en reell frykt for at Norge skulle gå tom for smittevernutstyr.

Han antyder også at myndighetene kunne vært tidligere på ballen for å stanse importsmitten under den første bølgen.

Men som så mye annet i denne boken, bærer disse innrømmelsene et umiskjennelig preg av snusfornuft og etterpåklokskap.

For å fylle de knapt 200 sidene nøyer han seg ikke med coronaerfaringene, men skriver både om ebolaviruset høsten 2014 og om ruspolitikk. Og han benytter like godt anledningen til å komme med fornyede argumenter for norsk EU-medlemskap.

Innimellom er det også noen erindringsglimt fra barndom og oppvekst. Personlige opplevelser og erfaringer som i beste fall kan tolkes som forklaringer på hvorfor Bent Høie vokste opp til å bli den pragmatiske og lyseblå helsepolitikeren han var.

At Høie var en av Erna Solbergs mest lojale støttespillere er det aldri tvil om. Det lengste han strekker seg til av kritikk mot eksstatsministeren er dette:

«Hun plumper ofte ut med det hun mener, uten å ta strategiske hensyn».

Det stikk motsatte må kunne sies om hennes tidligere nestleder og helseminister.

Her der det lite plumping, men desto mer hensyn.

Boken er skrevet i samarbeid med Jorunn Litland.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk