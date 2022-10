BOK-DUO: Lisa Aisato og Erlend Loe har laget ny versjon av Charles Dickens «En julefortelling».

Dårlig språk i nydelig juleinnpakning - Bokanmeldelse: «En julefortelling»

Resultatet av Lisa Aisato og Erlend Loes samarbeid om en ny moderne versjon av verdens mest kjente julefortelling, er dårlig språk pakket inn i nydelig gavepapir.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forfatter Erlend Loe og illustratør Lisa Aisato har gått sammen om å gjenfortelle Charles Dickens «En julefortelling» i ny drakt.

Fortellingen om den gjerrige julehateren Ebenezer Scrooge som omvendes til gavmild på selveste julaften, fyller leseren med en herlig fråtsende julestemning.

Men det svinger ikke nok av Erlend Loes oversettelse til å forsvare de eksklusive gevantene fortellingen har fått.

En julefortelling, «A Christmas Carol», kom i 1843, og er en ekte klassiker.

Info BOKANMELDELSE:

Forfatter: Charles Dickens Oversetter: Erlend Loe

Illustratør: Lisa Aisato Forlag: Kagge

Sider: 140

Pris: 449 kr. Vis mer

Mange kjenner historien uten å ha lest den eller sett en av de mange filmatiseringene eller teateroppsetningene.

Scrooge, som onkel Skrue er avledet av, elsker å samle gods og gull. Han avskyr andre mennesker og særlig de fattige, og er blitt en mann uten omtanke for noen.

Sure, gamle gubber kan det bli bra humor av.

Det finnes det mye av både i originalen og for eksempel i Harry Potter-oversetter Torstein Bugge Høverstads oversettelse, som heter «Et julekvad».

Humor er også et virkemiddel Erlend Loe behersker til det fulle i sine egne bøker, men overraskende nok er språket her oppstykket, flatt og tidvis vanskelig å forstå.

Her finnes lite energi, ordlek og rytme å spore, bare mange lange setninger med mange ledd som må leses flere ganger før meningen begynner å tre fram.

Loe har fått lov til ikke bare å oversette, men også redigere originalteksten for å gjøre den mer tilgjengelig for dagens lesere.

Kanskje burde han gått hardere til verks og gjort teksten enda mer «erlend loesk» for nå er den verken fugl eller fisk.

Natten før julaften lar tre ånder Scrooge oppleve fortidens, nåtidens og fremtidens juler.

Særlig fremtiden skremmer vettet av ham. Her få han se hvor likegyldige de nærmeste er til hans død, og tjenerne rappe tingene hans, selv likskjorta. Når han våkner, bestemmer han seg for å begynne et nytt liv som et raust medmenneske.

Lisa Aisatos tegninger er fulle av følelser, kontraster, farger, klisjeer, skurker og de snille. Snøen laver ned ustanselig, og stearinlys lyser opp mørket.

Hun lager jul i stua i oktober, og kler Dickens melodramatiske, enkle og moralske fortelling.

Charles Dickens kom fra fattige kår i London, og delte opp bøkene sine i små, billige hefter som alle hadde råd til å kjøpe.

Kontrasten er stor til årets utgave av «En julefortelling», som er et påkostet, gjennomillustrert, dyrt og nydelig designobjekt.

Boken kan minne om en av forlagets tidligere julesuksesser på samme forlag, nemlig «Snøsøsteren» av Maja Lunde, som også er illustrert av Lisa Aisato.

Kagge Forlag gjør juleboksjangeren rikere og julestemningen mer intens.

Men bøkene som leverer både på det tekstlige og visuelle, er lettere å anbefale enn denne utgaven av «En julefortelling».

Anmeldt av: Kristine Isaksen