Kan være til trøst – Bokanmeldelse: Herman Flesvig og Erlend Loe: «Herman»

Herman Flesvigs barnebokdebut om å være et annerledes barn snakker direkte til andre barn, og er av stor verdi fordi den kan være til trøst.

Herman Flesvig er komiker, skuespiller og populær podkaster, og har vært forbilledlig åpen om sin egen ADHD-diagnose.

Nå debuterer han med en sakprosabok for barn der han har fått skrivehjelp av etablert forfatter Erlend Loe.

Her forteller han om en rekke episoder som viser hvordan det er å være barn med en diagnose som minner om ADHD.

Info BOKANMELDELSE: «Herman. Historier fra en udiagnostisert oppvekst» Forfattere: Herman Flesvig og Erlend Loe Illustrert av: Bård Sletvold Torkildsen

Tittel:

Fakta fra 6 år

Forlag: Bonnier

Sider: 107

Pris: 349 kr. Vis mer

«Herman» fyller et tomrom for det finnes ikke mange barnebøker om å ha diagnosen – selv om 3–5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD, ifølge Helse Norge.

Dessuten handler altfor mange faktabøker for barn om dyr.

Men en helhetlig selvbiografisk fortelling er dette ikke, og kanskje er det også derfor boken ikke sitter så lenge på minnet.

Den er på over 100 sider, og de mange episodene blar man seg etter hvert fort gjennom. Avslutningen kommer brått på, og boken hadde hatt godt av en tydeligere struktur.

Men noen episoder er talende og sier mye med noen få setninger og store tegninger. Hvis læreren sier «elefant», ser de andre for seg én elefant.

Herman ser for seg 70 stykker, og illustrasjonene viser alle de forskjellige aktivitetene disse elefantene gjør.

Leseren får en følelse av hvilket kjør det er å ha diagnosen og for en motorvei innsiden av skallen er.

Herman leser og leser, men får ikke med seg noe. Det er først når han blir eldre og får piller, at tempoet i hodet går ned. Da klarer han å konsentrere seg om ordene foran seg.

Samtidig mister han seg selv.

FORFATTERDUO: Det er Erlend Loe som har ført boken om Herman Flesvig i pennen.

Det er sårt å lese at Herman skjønner at foreldre ikke vil at barna deres skal leke med ham.

Sårheten veksler med komiske situasjoner, og her underbygger de enkle og underfundige setningene til Erlend Loe fint opp om de morsomme poengene.

Herman ønsker selv å fremstå som en mystisk og klok zen-mester, men når leseren blar om til neste side står han på kateteret og viser rumpa til klassen.

Ut fra undertittelen skulle en tro at boken handler om kampen for å få en diagnose, men det er det ikke.

På tampen går tempoet på historien veldig fort, Herman er plutselig blitt tenåring og snart «han som spiller hundre roller på TV».

Med en beroligende stemme henvender jeg-fortelleren seg direkte til leseren med at det kommer til å gå seg til – på et vis.

Det er ikke sikkert alle seksåringer vet hvem TV-kjendisen Herman Flesvig er, men boken har stor verdi fordi den kan være til trøst.

Jeg-fortelleren er på ekte, og han snakker direkte til andre barn med samme utfordringer.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Til info: Podkasten «Storefri», med Herman Flesvig og Mikkel Niva, er produsert av VGTV for PodMe.