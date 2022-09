BOK-KLAR: Kunstner- og forfatterstjerne Matias Faldbakken er ute med sin sjette roman, «Stakkar».

Matias Faldbakken: − Jeg er nok blitt mer emo

Matias Faldbakken (48) lever et jetsettliv med sin kunstnerkone Ida Ekblad, har fått en restaurant i Stockholm oppkalt etter sin roman «The Hills», blir bombardert av meldinger fra lesere – og får nå terningkast 6 for sin nye roman «Stakkar».

– Jetsettliv? Ja, vi har kanskje det, flirer kunst- og forfatterstjernen Matias Faldbakken.

– Vi har i alle fall begge en internasjonal kunstkarriere og flyr hit og dit og setter opp utstillinger og lanserer bøker. Men nå lever jeg ellers et rimelig A4-aktig liv. Det ble hus, bil og barn på meg også. Og jeg er happy med det, altså.

For egentlig skrev han som tenåring under på en kontrakt med en kompis om å aldri få seg fast jobb og alt det som hørte til et A4-liv.

– Jeg og kompisen min, som dessverre ikke lever lenger, var lite begeistret for alt det der. Vi ville ikke være med på den delen av voksenverdenen og skrev en kontrakt. På sett og vis har jeg klart å holde min del av avtalen – som kunstner og forfatter lever jeg et relativt fritt liv, sier Matias Faldbakken til VG.

I 2019 giftet han seg med den suksessrike kunstneren Ida Ekblad, og han forteller at de har mye hjelp i hverandre.

KUNSTNERPAR: Både Ida Ekblad og Matias Faldbakken gjør internasjonal suksess – og de har mye hjelp i hverandre.

– Vi har veldig forskjellig kunstpraksis, men en overlappende smak – og samme forståelse av hva som er bra og dårlig. Hun er en god sparringpartner og ja, kanskje hun har noe med at bøkene er blitt litt mindre aggressive.

Denne uken kommer han ut med sin sjette roman: «Stakkar».

Info MATIAS FALDBAKKEN (48) Kunstner og forfatter Bor på Fagerborg med kona Ida Ekblad. Har to barn; en datter på 18 og en sønn på 20, samt en bonusdatter på 10 år. Utdanning: Kunstakademiet i Bergen og Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt. Han er representert av anerkjente gallerier rundt om i verden: Blant annet: Paula Cooper Gallery (New York), Simon Lee Gallery (London), Galerie Eva Presenhuber (Zürich), Galerie NEU (Berlin) and Standard (Oslo). Han er også innkjøpt Nasjonalmuseet og Moderna Museet i Stockholm. Debuterte som forfatter i 2001 – med første boken i Skandinavisk Misantropi-trilogien – skrevet under pseudonymet Abo Rasul. Skrev under pseudonym fordi han ville bli lest uavhengig av at han er sønn av den kjente forfatteren Knut Faldbakken. Etter ti års pause fra skrivingen, kom han i 2017 ut med «The Hills» under sitt eget navn. I 2019 kom «Vi er fem». Begge romanene er svært kritikerrost. «The Hills» ble nominert til Brageprisen og den store internasjonale IMPAC Dublin Literary Award. «Vi er fem» ble nominert til Nordisk råds litteraturpris, vant Kritikerprisen. Aktuell med: Romanen «Stakkar» Vis mer

VGs anmelder har allerede utpekt den som noe av det sterkeste han har lest i nyere norsk skjønnlitteratur – og gir boken terningkast 6.

– Oi, det er bra, sier Faldbakken når han får høre terningkastet.

Du bare vet det blir bra. Veldig bra!

– Jeg har faktisk ikke fått en sekser før. Jeg har fått enere og toere, hele terningen er blitt brukt. Særlig som billedkunstner har jeg fått mye pes.

– Så ja, dette er skikkelig gledelig. Jeg kommer ikke til å tatovere den i ansiktet, men jeg tar den med meg, sier Faldbakken.

BLIR GLAD: Matias Faldbakken får terningkast 6 for sin nye roman «Stakkar».

I sin forrige prisbelønte roman «Vi er fem» lot han en leirklump bli levende og bli et slags femte familiemedlem i en bygdefamilie. Det gikk ikke så bra på slutten, eller gjorde det det?

– Folk lurer veldig på det, de kontakter meg på alle plattformer og spør: Hva skjedde egentlig på slutten? Jeg må svare som sant er: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke mer enn det som står i boken.

Faldbakken er overhodet ikke interessert i å lage avslutninger med to streker under svaret.

– Det ligger en sånn voldsom forventning i folk om å få en Netflix-aktig avslutning, men jeg ser på det som letteste veien ut. Jeg vil heller lage avslutninger som har flere lag og ørten svar. Jeg gjør det ikke for å være kunstnerisk og mystisk. Jeg prøver vel å lage et bilde på noe, snarere enn å gi et fasitsvar.

I «Stakkar» lar han en unge krype ut av skogen. Det er ingen vanlig unge.

LESERSTORM: Matias Faldbakken blir bombardert med spørsmål fra lesere som vil vite hva som egentlig skjedde på slutten i «Vi er fem».

– Jeg er inspirert av faktiske historier som finnes om såkalte «vildtbarn». Foreldreløse unger som kom ut av skauen av en eller annen grunn, som ingen visste hvor kom fra eller hva hadde skjedd med.

– Jeg tenkte det ville være interessant å skrive om en hovedkarakter som ingen vet bakgrunnen til. Ikke hovedpersonen selv, ikke omgivelsene – og heller ikke forfatteren, sier Faldbakken.

Han nøyer seg ikke bare med en stakkar, her blir vi kjent med både to og tre stakkarer.

– Det er et slags triangel av stakkarer. Summen av dem blir et bilde på et traume, på hva et traume kan være og hvordan det kan opptre.

– Du skriver noe om at det kanskje ikke alltid er slik at et traume skal bearbeides?

– Nå skal ikke jeg si at folk ikke må behandle traumene sine, men for å snakke for meg selv: Et traume blir man nok ikke kvitt, kanskje man kan se på hvilken kraft som ligger gjemt i det, sier Faldbakken.

Hans egen drivkraft bak både kunst og litteratur kommer ofte fra et problematisk eller konfliktfylt sted.

– Jeg har tenkt mye på hvor, og det er ikke akkurat noe jeg vil snakke om i VG.

– Jeg kan si at desperasjon er ingen god følelse, men det kan produsere mye god kunst og litteratur.

VISER ET TRAUME: Matias Faldbakken lager et bilde på et traume og hvordan et traume kan opptre – i romanen «Stakkar».

Han er en forholdsvis sky person i offentligheten.

For eksempel har han aldri takket ja til et TV-intervju før ved lanseringen av denne nye boken.

– Jeg vet ikke, jeg er vel redd for å si noe pinlig som ikke hører hjemme på TV.

Men denne gangen gjør han altså opp til flere intervjuer – inkludert et TV-medium.

– Det er kanskje alderen. Jeg er nok blitt mer emo, ler 48-åringen.

– De første bøkene mine, «Skandinavisk misantropi»-trilogien som jeg skrev i 20-årene, var viltre, konseptuelle og frekke på så mange måter.

– Nå er jeg mindre frekk, mindre nesevis – og kanskje litt mer inderlig. Jeg rører på mer emosjonelle greier nå, sier Faldbakken og nikker bekreftende på spørsmål om ikke den nye romanen også er varmere enn det han har skrevet før.

– Det er absolutt en slags romanse her, en kjærlighetsfabel.

– Ja, og en «solid dose puling» som vår anmelder så fint sier det?

– Dette er vel mitt take på sex i 2022.

– Ungen som kommer ut fra skauen er nederst på rangstigen – og møter en figur som du kan si er nest-nederst på rangstigen. Forholdet som etter hvert oppstår, virker kanskje sjokkerende og forbudt i starten, men jeg prøver å vise at det ikke er det, at det heller er noe fint, sier Faldbakken.

I ATELIERET: Matias Faldbakken er representert av noen av verdens mest anerkjente gallerier. Her i sitt eget atelier.

Han har lenge hatt en stor internasjonal karriere som kunstner, men nå mener hans litterære agent Tor Jonasson i det svenske agenturet Salomonsson at Faldbakken begynner å bli like kjent ute i verden som en stor forfatter som også lager kunst.

– Selvsagt mener min litterære agent det, og min gallerist vil sikkert fortsatt mene at det er motsatt. Min egen ambisjon var hele tiden å bli kunstner, men jeg skriver mer og mer. Jeg kommer ikke unna forfatterrollen, sier Faldbakken.

Det første han gjør hver dag etter å ha laget frokost og sendt av gårde barn og ungdommer (han har en bonusdatter på 10, og to barn på 18 og 20 fra et tidligere forhold), er å skrive.

– Jeg skriver rett etter at de har gått – og før jeg åpner altinn og den type uhyrlige hverdagsting. Skriving krever full konsentrasjon, men jeg blir aldri sittende og gnu og gnikke. Etter et par timer går jeg videre til kunstarbeidet.

I 2020 ble Faldbakken nominert til Nordisk råds litteraturpris for «Vi er fem», og «The Hills» er utgitt i 16 land. «The Hills» har også fått en populær restaurant i Stockholm oppkalt etter seg – med boklogoen på servise og meny og opplesning fra boken på do.

Faldbakkens agent Niclas Salomonsson står bak ideen – og det er en hommage til Faldbakken og hans forfatterskap.

– Det er selvsagt stas! Ida og jeg hadde en supermorsom kveld der for ikke så lenge siden. Det er ikke snakk om en like innrøykt og patinert restaurant som The Hills i romanen, men de bruker mange elementer fra boken. Stedet er blitt skikkelig populært – og jeg hører rykter om at Skarsgård-familien er blitt ukentlige stamgjester.