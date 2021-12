Jo Nesbø kårer Arild til årets mest ålreite fyr

Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen synes Arild Knutsen, som jobber for rusmisbrukeres rettigheter, er årets mest «ålreite fyr».

Hvert år deler Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen ut prisen på to millioner kroner – som årets ålreite skal gi videre til et godt formål.

– Årets ålreite trenger ikke ha flyttet fjell, vært på TV, blogge eller ha vunnet medalje for Norge, saJo Nesbø under utdelingen av prisen Årets Ålreite på Harry Holes stamsted Restaurant Schrøder onsdag.

– Årets ålreite trenger ikke å ha vært ålreit hele livet, eller hele tiden, men ha en formtopp i inneværende år. Dette er jo litt i tråd med Harry Hole selv, sa Nesbø før han utnevnte Arild Knutsen til Årets ålreite fyr.

Knutsen er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og jobber for rusmisbrukeres rettigheter og endringer i norsk narkotikapolitikk.

Knutsen har sammen med Harry Hole-stiftelsen bestemt at årets prispenger går til Basecamp Explorer Foundation & Mara Maasai Girls Education Program.

– Det er en ære, sier Knutsen om kåringen.

Han er glad for å få kunne gi pengene videre til Basecamp Explorer Foundation som jobber for å skape mer bærekraftig turisme, for bevaring av utrydningstruede dyr, for lokalmiljøet og for å gi kvinner muligheter til å forsørge seg selv – både via utdannelse og arbeid. Med Mara Maasai Girls Education Program skal flere Maasai-jenter i Kenya få muligheten til å ta en utdannelse, skriver Nesbøs forlag Aschehoug i en pressemelding.

Harry Hole-stiftelsens formål er å gi barn i utviklingsland grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Etter å ha blitt etablert i 2008 da Jo Nesbø overførte rettighetene og inntektene fra sin roman «Hodejegerne» – har økonomien vokst kraftig i takt med at Nesbø har overført rettighetene til flere bøker til stiftelsen.

Stiftelsens kapital utgjør i dag cirka 104 millioner. Med årets utdeling på 2 millioner er det til sammen delt ut 14,75 millioner fra stiftelsen.

