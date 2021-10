JULE-MAGI: Harry Potter-forfatteren J. K. Rowling er tilbake med en 312 sider lang barnebok for aldersgrupen 8–12 år. Ikke like helstøpt som Harry Potter-universet, men skrevet på barnas premisser.

Her er J.K. Rowlings nye magiske univers! Bokanmeldelse: «Julegrisen»

Harry Potter-forfatter J.K. Rowling vender tilbake med en splitter ny barnebok, og i «Julegrisen» viser hun igjen at hun er barneblikkets mester.

Av Kristine Isaksen

Ingen skriver om barn på mer sympatisk vis enn J.K. Rowling, men denne julefortellingen blir for stillestående selv om det skjer mye.

«Julegrisen» er litt samfunnsrealisme, litt fantasy og litt julefortelling, og treffer best i den samfunnsrealistiske delen.

Bare for å ha nevnt det: J.K. Rowlings Harry Potter suksess vil ingen ende ta: Bokserien har tilsammen solgt i over 500 millioner eksemplarer - og alle de syv bøkene er på listen over de mest solgte bøkene gjennom tidene.

Årets bok er ikke like helstøpt og spennende som Harry Potter-universet, men det er et ubetinget gode at alt i fortellingen oppleves fra barnehøyde.

For Rowling er barneblikkets mester. Hun mister aldri barneperspektivet, og alt i fortellingen oppleves fra barnehøyde.

Foreldrenes skilsmisse er uforståelig for Jack, og alt savnet som følger med den, er vond lesning. Jack føyer og innordner seg, mens beslutninger tas over hodet på ham. De flytter på landet, faren begynner å jobbe i utlandet, og snart flytter en stefar og en stesøster inn.

Den eneste gangen Jack blir sint, er når den ufordragelige stesøsteren kaster favorittbamsen hans ut av bilvinduet, og de ikke finner den igjen. Gisse Gis, eller GG, er viktig fordi han «bestandig brydde seg og aldri forandret seg», og nå handler resten av boka om å finne bamsen.

De harmoniske illustrasjonene til Jim Field er uovertrufne i å formidle lykke, og byr på julefølelser av det gode slaget. På selveste julekvelden åpenbarer det seg en magisk løsning på problemet.

TILBAKE MED BARNEBOK: J.K. Rowling (56) er ute med sin første nye barneroman – som er helt uavhengig Harry Potter-universet.

Denne kvelden vekkes alle ting til liv og kan snakke, og en av Jacks bamser, Julegrisen, tar ordet. Han viser seg å være både gretten og brysk, men tilbyr seg å følge Jack til «De forsvunnes land» for å finne GG.

Det er litt av et «Alice i Eventyrland»-land de kommer til.

Her oppfører de mistede tingene seg som mennesker, og er plassert i tre forskjellige byer basert på hvor mye eierne elsker dem: Bruk-og-kast, Synd-det-er-vekk og De savnedes by. Den norske oversettelsen er ikke preget av overskudd og originale nyord. Et så viktig begrep i fortellingen som «De forsvunnes land» ligger heller ikke godt i munnen.

Jack og Julegrisen viser leserne de særegne byene ved å løpe gjennom dem på leting etter GG. I hælene har de vaktene til den skumle Forsvinneren, som plager og spiser ting. Det kjennes litt heseblesende og gjentakende etter hvert.

Selv om fantasilandet er rikt på opplevelser, kjennes letejakten evig lang, og vi vet jo at det går bra til slutt. Det er dessuten forvirrende at de møter på ikke bare ting, men også egenskaper, følelser og uvaner som eierne har mistet.

«De forsvunnes land» blir etter hvert et sammensurium av alle mulige snakkende subjekter, og få gjør inntrykk.

Etter denne fortellingen vil aldri voksne si at «det er jo bare en bamse».

I den første barneboken etter Harry Potter-universet viser Rowling hvor god barneskildrer hun er, men denne gangen kjennes fantasilandet pålesset og oppgaven til de gode langdryg.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Psst! Boken verdenslanseres 12. oktober.