SOMMER: Unni Lindell beskriver tiden på hytta som en «litterær sjørøverleir». I tillegg til lek og skattejakter, har de også lest mange barnebøker i sommer. Her med barnebarnet Theodor.

Unni Lindell: − Jeg kan ikke leve og skrive samtidig

Bestselgerforfatteren trenger total ensomhet når hun skriver bøker. Sommeren beskriver hun derimot som en «slankekur» preget av kaos, sjørøversverd og møkkete bein.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har jo nesten skrevet hundre bøker. Det blir flere. Jeg synes ikke jeg har skrevet min beste bok ennå. Det er spennende, sier Unni Lindell (65), da VG spør hvor mange flere bøker hun har tenkt til å skrive.

I disse dager er forfatteren aktuell med sin nye kriminalroman «Fremmedlegeme». Samtidig nytes en skrivefri sommer på den idylliske sørlandshytta som ligger i en lun vik mellom Grimstad og Lillesand.

Her holder storfamilien – hennes ektemann Per Christian Garnæs, to sønner, svigerdøtre og fire barnebarn som er fra fem til elleve år – til mer eller mindre fra sankthans til august.

– Ingen er uthvilte her, men alle er lykkelige, sier Lindell.

– Å ha det ryddig er bare å glemme. Det ligger sjørøversverd og skitne sokker på kjøkkenbenken og klær, leker og rot i hele hytta. Sist jeg støvsugde ble det cirka to kilo sand i støvsugerposen. Ungene er spilloppmakere og legger seg med møkkete bein.

FULLT HUS: Unni Lindell sier det stort sett flyter på hytta på Sørlandet.

Boken «Fremmedlegeme», som i bunn og grunn handler om kvinnemishandling, ble skrevet på kjøkkenet hjemme i Høvik. Men mat ble det derimot ikke laget der det siste halvåret.

Da innspurten på boken nærmet seg, måtte ektemannen flytte til fjells.

– Vi snakket på telefonen et par ganger i uken og er et veldig lykkelig par. Folk i omgangskretsen synes det er rart, men vi bare ler, forklarer hun.

– Total ensomhet må jeg ha

Nede på Sørlandet nytter det derimot ikke for krimdronningen å skrive.

– Dette er mer en treningsleir. Jeg som ikke bedriver noen form for idrett, løper beina av meg her. Fin slankekur også, ikke at jeg trenger det, jeg er imot slanking, men når man løper rundt dagen lang, er det motsatsen til stillesittingen jeg bedriver resten av året, sier hun.

BARNEBARN: Unni Lindell liker ikke ordet «bestemor». Hun blir kalt «Nunne» av sine fire barnebarn. Mannen hennes, Per Christian, blir kalt «Faffaf».

Da Lindell skrev «Fremmedlegeme» i vinter, gikk hun tolv ganger rundt huset hver dag.

– Jeg er en lat person. Jeg hater å gå tur. Det var det jeg orket. Det var trimmen min.

Det mest utfordrende i skriveprosessen sier Lindell er å få ro. Hun klarer nesten ikke å se folk – noe som står i stor kontrast til hvordan situasjonen er på «galehuset» nede på Sørlandet.

– Da er det skriving, og det er kun fokus på det. Jeg kan ikke leve og skrive samtidig.

– Per Christian har vært kjæresten min i 47 år og han har full respekt for skrivenervesystemet mitt, som jeg kaller det. I motsetning til flere andre forfattere kan jeg ikke skrive på kafeer og tog. Total ensomhet må jeg ha. Det kan høres komplisert ut, men vi løser det.

Forfatteren beskriver dem som selvgående, og tror tilrettelegging fra familiens side har vært nøkkelen til suksessen – i tillegg til hardt arbeid og disiplin.

– Det er klart at hvis hun skal lykkes med det hun driver med, så må hun få den friheten til å kunne sitte alene å jobbe, sier Per Christian.

RAUS: Per Christian sier Unni Lindell er «utrolig raus» med barnebarna sine: – Jeg tror andre besteforeldre vil slite litt med å henge med i svingene der.

Lindell tror at man enten må være alene, eller ha en som skjønner hva som kreves hvis man skal lykkes som forfatter og skrive bøker.

– Jeg hadde ikke fått til dette her hvis ikke han hadde godtatt de periodene hvor jeg må være alene. Det er aldri noe greier, og han blir ikke sur. Jeg kunne ikke hatt en sånn mann, sier hun.

Betent konflikt

I januar gikk flere forfattere kraftig ut mot Aschehoug forlag etter å ha oppdaget å ha fått for lite betalt for bøker på salg. Lindells advokat krevde rundt én million kroner i etterbetaling av for lite utbetalt royalty. Royalty er forfatternes lønn, nærmere bestemt det de får betalt per bok de selger.

Forlaget lovet tidligere i år å gjennomgå flere års royaltyutbetalinger og etterbetale forfattere som eventuelt har fått for lite lønn for bøker på salg.

– Hvordan går det med Aschehoug-konflikten?

– Aschehoug innrømmer etter stort press mistolkning av normalkontrakten og har sagt de skal etterbetale forfatterne. Jeg har fått 19.000 kr. Det er en kjensgjerning at om jeg for eksempel hadde utgitt bøkene mine på Cappelen Damm, hadde jeg fått utbetalt ca. en million kroner mer siste ti år, for de har ikke tuklet med sine forfatteres royaltyprosent, sier Lindell.

ISOLERE SEG: Neste bok skal Lindell skrive i Sandvika, der har de en liten leilighet som mannen bruker som idrettskontor. Da må han flytte til Høvik og hun isolere seg på idrettskontoret.

VG har vært i kontakt med forlagsdirektør i Aschehoug, Åse Ryvarden, som sier følgende:

– Unni Lindell har fått utbetalt det hun har krav på fra Aschehoug- helt i henhold til Normalkontrakten, som for øvrig er lik for alle forlag.

Lindell utgir nå bøker på Bonnier, tidligere Strawberry Publishing, men utga i mange år bøker på Aschehoug – bøker som fortsatt er i salg.

– Jeg har fått en ny giv etter overgangen og Anne B. Ragde og jeg har fortsatt champagnemøter med Jonas Forsang og Magnus Rønningen, selv om de solgte seg ut.