PÅ FERIE: Carl Johansen befinner seg på fisketur i Femundsmarka. I forrige uke brukte han mye tid på å lete etter minnepinnen han har mistet. Foto: Vilde Aas Johansen

Forfatter Carl Johansen har mistet minnepenn med manus – utlover 10.000 kroner i dusør

Forfatter og MDG-politiker Carl Johansen punger ut for å bli gjenforent med manuset sitt: – Som forfatter er man jo veldig beskyttende overfor sine egne verk, sier han.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg mistet den onsdag i forrige uke. Jeg var på Kalvøya for å bade, så jeg må ha mistet den enten der, et eller annet sted i Sandvika, eller på bussen mellom Bærums Verk og Sandvika, sier forfatter og stortingskandidat for MDG, Carl Johansen.

Minnepennen som inneholder et viktig manus er svart og sølv, og veldig liten, forklarer han.

– Det er nesten bare en liten plugg på sikkert to-tre centimeter, så den kan være vanskelig å se. Jeg dro tilbake til Kalvøya og lette, og har ringt alle butikker, kafeer og busser. Jeg har gjort det jeg kan.

Nå ser han altså ingen annen vei enn å utlove en dusør på 10.000 kroner til den som måtte finne minnepennen og levere den tilbake til ham.

– Det er jo ikke noe som andre kan bruke til noe, men det er et viktig manus for meg, og jeg har ikke lyst at det skal komme på avveie.

Johansen har tidligere gitt ut fire bøker. På minnepennen ligger manuset til en ny roman han jobber med.

– Det er ikke tapt for alltid, for jeg har det liggende flere steder, men følelsen av at det kommer på avveie er ikke bra.

– Hvis du har det liggende andre steder, hvorfor er det så viktig for deg å få den tilbake?

– Som forfatter er man jo veldig beskyttende overfor sine egne verk. Det blir akkurat som et barn man er bekymret for. Bare følelsen av at et uferdig manus er på avveie liker jeg ikke tanken på.

Og da lover du 10.000 kroner til den som måtte returnere minnepennen?

– Ja, og det er det verdt. Jeg håper at hvis noen finner minnepinnen, og har sett denne artikkelen, så kan de hjelpe til med å gjenforene manuset med dets rettmessige eier. Det ville jeg satt stor pris på.