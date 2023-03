AVLYSER: Den britiske suksessforfatteren Jojo Moyes, her fotografert av VG i London i 2017.

Stjerneforfatter avlyser Norgesbesøk: − For syk til å reise

Jojo Moyes (53) er den forfatteren som har solgt mest bøker i Norge de 14 siste årene, og denne uken skulle hun besøke Oslo for første gang på seks år.

Men nå har stjerneforfatteren avlyst besøket på grunn av sykdom.

– Vi har dessverre fått beskjed fra agenten hennes om at hun er for syk til å reise nå. Vi vet at hun er veldig glad i sine norske lesere, så vi håper at hun får til et nytt Norgesbesøk snart, opplyser pressesjef Julie Kalager i Jojo Moyes’ norske forlag Bonnier.

Jojo Moyes er forfatteren som har opplevd en helt ellevill salgssuksess i Norge med boken «Et helt halvt år». Boken er de siste 14 årenes mest solgte bok her i landet, ifølge Bokhandlerforeningen.

Norske forlag: Ingen slår «Et helt halv år»

I januar i år kom hun med en ny bok – som gikk rett til toppen av de norske boklistene: «I dine sko» fikk også terningkast 5 av VGs anmelder som mente den var «fengende, fiks og festlig».

Denne uken var planen å møte norske bokhandlere og norsk presse i anledning den nye boken.

– Dessuten skulle vi feire salgssuksessen med champagnelunsj og taler, forteller Kalager.

Den nye boken ble solgt i 22.000 eksemplarer bare på én uke, og totalt har Moyes solgt 1,5 millioner bøker bare i Norge, opplyser forlaget i en pressemelding.

I forrige uke ble hun vippet ned på en andreplass på Boklista av det danske stjerneskuddet Thomas Korsgaards «Hvis det skulle komme et menneske».

Fått med deg dansken? Sjekk terningkast 6-anmeldelsen her!

Internasjonalt har den britiske forfatteren solgt 40 millioner eksemplarer.

